虎哩好頭路　台南800個工作機會等你來

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，元旦後火速開辦7場次徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮及寒假工讀，各家公司已提前部署網羅人才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，元旦後火速開辦7場次徵才活動。

台南紡織、萬國通路、大亞電線電纜……等知名大廠共提供近800個工作機會，薪資最高上看42K；日期分別在本月6日、7日、12日、18日、19日及25日，想要參加面試的求職朋友不要錯過。另協助代徵知名企業，如聯合再生能源、允力發(股)公司、晉通化學工業及統一實業等逾400個工作機會，台南就業中心協助代收履歷，求職朋友可善加利用。

現場面試，首場時間為1月6日上午9時30分至11時30分大潤發台南店，在台南就業中心招募寒假計時人員、賣場營業人員、接待及帳管服務人員等25個工作機會。1月7日下午2時至4時台南安平雅樂軒酒店及友達光電在台南就業中心招募生產技術員、製程/設備技師、餐廳服務員、房務員、廚師及調酒員等44個工作機會。1月12日及1月25日下午2時至4時，群創光電在台南就業中心徵才，共釋出450個工作機會。1月18日下午1時30分至3時30分，友達光電在友達光電-科工廠(台南市安南區科技一路36號)徵才，釋出35個工作機會。

19日共二場次，第一場次上午9時30分至11時30分巨匠電腦在台南就業中心徵才，釋出課程招生人員及電腦班務專員等10個工作機會。第二場次下午2時至4時由台南紡織、萬國通路、大亞電線電纜......等12家廠商，提供電機人員、機械人員、廠務人員、製程人員、化工工程師、工安人員、觀光工廠導覽員、交通管理人員、經營企劃室管理師、生管工程師及廠務助理……等逾200個以上工作機會，徵才地時在仁德區公所3樓會議室(台南市仁德區中正路三段5號)。

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅獲得直接面試的機會，也增加面試的經驗及對工作內容的瞭解。另當天活動將進行量測體溫、酒精消毒、參加的民眾實名制登記入場並戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。