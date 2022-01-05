台南購物節第4波抽獎　黃偉哲抽出10萬現金及電動機車等大禮

▲以網路直播方式辦理台南購物節月月抽第4波抽獎，現場在律師見證下，由台南市長黃偉哲抽出加碼獎10萬元現金及電動機車等多項好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南購物節2021年8月開跑4個半月以來屢創佳績，目前消費登錄金額已突破76億元，超越去年購物節紀錄，5日以網路直播方式辦理台南購物節月月抽第4波抽獎，現場在律師見證下，由台南市長黃偉哲抽出加碼獎10萬元現金及電動機車、聲寶家電、iPhone13、Dyson吸塵器、飯店住宿券等90多項好禮。



黃偉哲表示，今年台南購物節活動獲得各界熱烈迴響，會員人數與發票金額雙雙超越去年紀錄，其中會員數已達17萬會員並持續攀升，發票累計登錄金額更超過76億元，朝向百億大關邁進。接下來農曆年節將至，他歡迎全國民眾趕緊來台南消費登錄發票參加抽獎，最大獎總價830萬的輕豪宅得主可能就是你！





黃偉哲恭喜獲得10萬現金及宏佳騰電動機車等各項好禮的幸運得主們，也指出台南購物節活動持續到2022年3月5日止，只要憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎。今年加碼好禮不斷送，目前第2戶房屋已在趕工要在3月壓軸送出，期望在大禮的吸引下，提高台南整體買氣，振興消費。



經發局長陳凱凌表示，今天是月月抽第4波抽獎，抽獎活動高潮即將一波接一波，下月2月5日將抽出購物節第二大獎Lexus及TOYOTA跨界油電休旅車。活動壓軸總抽獎將於3月12日抽出眾所矚目830萬全新美宅的幸運得主，歡迎各縣市民眾踴躍來到台南消費，越早登錄中獎機會越大，共同參與這場全民購起來的消費盛會。



經發局進一步指出，台南購物節除了月月抽好禮活動，接下來農曆過年將至，一連串振興活動精彩不間斷，各區商圈、區公所舉辦許多年貨市集活動，包括1/13~1/17台南眷村年貨大街、1/22~1/23下營及西港商圈均有舉辦年貨大街活動以及1/22~1/28新化商圈年貨大街，另外海安商圈於1/22-23也有虎虎生風迎新春市集及街藝表演、最後後壁商圈在1/23也舉辦千人焢窰等一系列市集活動。歡迎全台民眾來台南旅遊消費，消費滿百元發票上網登錄，登錄越多中獎機會愈高。



今日未中獎的抽獎序號，將繼續列入下波抽獎，每次皆邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果於6日下午5時前，在「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，並且以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。