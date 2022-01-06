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台南購置80台紫外線循環氣流殺菌機　衛生局：提供防疫旅館阻斷環媒傳播

▲台南市衛生局主動防疫，購置80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局主動防疫，購置80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對近來北部多家防疫旅館發生群聚感染，為避免台南市防疫旅宿內出現檢疫者相互感染COVID-19 病毒情形，台南市衛生局主動防疫，積極守護第一道防線，購置80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。

▲台南市衛生局主動防疫，購置80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，台南市防疫旅宿相關強化作為包含，會同通風系統、空調設備等專業人員，查核本市防疫旅宿，確保空調皆為每室獨立；除檢視室內空調設備（冷氣機）之過濾設施、管線，其他查核項目包含公共區域環境、人員經常接觸表面之消毒頻率、房內之清潔及消毒作業、垃圾處理、人員提供檢疫者餐飲的送餐方式，避免因感染管制觀念不佳，而反成旅館內傳染鏈之傳遞者。

另因應中央防疫旅館指引修正，增加門禁管理及安全維護，居家檢疫或隔離者活動範圍以自己的房間為限，未經許可不能離開自己的房間或進入其他居家檢疫或隔離者的房間。若因取餐、放置垃圾、領取更換或補充之清潔或生活用品等情形，居家檢疫或隔離者於開門時，應佩戴口罩。前開內容工作人員得於以入住須知、廣播或房間內張貼文宣等方式，提醒居家檢疫或隔離者。

▲台南市衛生局主動防疫，購置80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另衛生局也將於1月7日邀請專家學者針對防疫旅館第一線人員及清潔人員，辦理防疫旅宿強化防疫再教育訓練。衛生局說明，紫外線循環氣流殺菌機提供高風險防疫旅宿機，直接照射環境週圍對空間的物體及附著的細菌達到除菌及照射吸入的空氣進行除菌，以達到空間除菌，以阻斷傳播但防疫旅館仍需加強環境清消。

黃偉哲市長表示，近日國內出現多起COVID-19本土病例及防疫旅館發生群聚感染，台南市務必守住第一道防疫防線，除提供紫外線殺菌機並要協助旅宿業者，衛生局會同專家學者予以防疫旅宿環境診斷，及監測並加強外包清消公司稽查，以強化業者對於居家隔離或檢疫者門禁管理及安全維護、房間設備、防疫動線、環境清潔、廢棄物清理、人員健康管理等。

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