「冬天到處啪啪啪」人夫戴1神器　揭小孩才是靜電大魔王

記者黃翊婷／綜合報導

每到冬天除了天氣寒冷，不少人還要擔心「觸電」。一名爸爸29日在臉書「爆廢公社」PO文表示，因為經常在冬天被靜電電到，乾脆戴上藍色的矽膠隔熱手套，並附上戴手套開賣場冰箱的照片，「只要我不尷尬，尷尬的就是別人。」

▲原PO戴隔熱手套防靜電。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO提到，因為上了年紀實在承受不起初戀般的觸電滋味，為了安全只好戴上厚厚一層手套，安全又可靠，「有廢友有跟我一樣的困擾嗎？冬天一到，到處啪啪啪。補充一下，小孩也是靜電大魔王，尤其帶到溜滑梯，根本威力加乘。」

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原PO還附上自己戴矽膠隔熱手套開賣場冰箱的照片，笑稱「只要我不尷尬，尷尬的就是別人。」這篇文章公開後，掀起有同樣煩惱的網友留言熱議，「冬天真的要帶一組，每次去超商寄貨，開貨櫃都被電到吱吱叫」、「我連碰水都被電到」、「每天開車上下班，關車門一定會被電」、「我決定明天開始也要隨時帶著這個看了感覺好安心的鬼東西」。

▲冬天開門前可以先摸一下牆壁再握門把。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實想要防靜電，有4個招式可以解決，分別為保持室內溼度、做好肌膚保溼、事先放電、補充維生素C和鐵質。本站先前曾報導《保溼做好、學會「放電」！專家教你4招擺脫靜電煩惱》，內容提到，容易產生靜電的原因除了環境乾燥、肌膚缺水，也有可能是身體長期缺氧。

民眾可以嘗試在乾燥環境放置一杯水維持溼度，並做好肌膚保溼，脫衣服或碰觸門把前，可以先用手摸一下旁邊的牆壁，將靜電釋放，關閉電視或電腦前也可以先去洗手，把皮膚上的靜電荷透過水釋放，就能減少被靜電電到的機率。另外，醫師建議，若是在秋冬以外的季節還是經常產生靜電反應的人，代表身體身長期缺氧，可以補充維生素C和鐵質，既能補充營養也能解決靜電的困擾。