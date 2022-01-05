假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個月

▲霍姓女子打扮光鮮亮麗，佯稱要租下豪宅3年，結果只繳1次錢就賴帳遭起訴詐欺。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

霍姓女子2019年帶著兒子在台北市蛋黃區租下月租8萬元的房子，一簽約就是3年，但只繳了3萬元訂金就沒再付，半年後被房東趕出門，控告霍女詐欺，檢察官調查發現，霍女早在2016年就用相同手法詐騙，但因前一個房東屋子太多沒注意，2年多後才發現受騙，連幫霍女打官司的律師收都受騙，拿不到律師費，台北地檢署5日依詐欺罪起訴霍女。

40多歲的霍女打扮十分光鮮亮麗，平時保養得宜，加上一口流利的日語，看起來是30出頭歲的幹練女性，其實她多年前就從大陸嫁來台灣，只是已和住在雲林的老公分居多年，獨自帶著兒子在台北生活多年，還讓兒子長期就讀知名私校，對外聲稱在日本經營公司，彰顯自己財力雄厚。

▲霍女外型亮麗，加上一口流利日文，給人精明幹練的感覺。（示意圖／pixabay）

2019年初，霍女看中台北市大安區復興南路一段的1間大坪數豪宅，物業公司開價月租12萬元，管理費8千元，霍女為了殺價，開口說要直接簽約3年，物業公司和屋主討論後，同意降為每月租金8萬元，霍女並先支付了3萬訂金。

可是物業公司發現霍女遲遲沒有再繳房屋，霍女遭催討後，都拿出日本或大陸的匯款紀錄，表示她投資設立的境外公司會幫忙付款，只是最後又都因為種種因素，匯款沒有成功，因為屋主其實還要背負房貸，無法承受收不到租金的壓力，因此半年多後，就把霍女趕走，並控告霍女詐騙。

地檢署過去曾2度偵辦，都認為霍女有能力讓孩子長期就讀北市知名私校，經濟能力應該不錯，可能因資金周轉問題，一時無法支付房租，並非自始意圖詐騙，處分不起訴，經高檢署再議發回後，檢察官第3度展開調查，發現霍女早先前就曾與其他房東有過類似糾紛。

▲霍女遭追討房租時都會說，是海外匯款出了問題。（示意圖／pixabay）

檢察官調查，霍女在2016年間，就曾以相同的8萬元房租，向另名房東承租另間豪宅3年，結果這名房東因為剛好手中房產太多，根本搞不清楚戶頭內進出的錢是哪位房客的，2019年查帳時，才赫然發現霍女從頭到尾只繳了1次房租。

此外，霍女為了打詐騙官司，一度委請律師幫忙辯護，當時她也佯稱自己手頭暫時沒錢，律師好心同意官司結束再收費，沒想到從此拿不到8萬元律師費；還有1位生意人，因為有換匯需求，誤以為霍女的日本公司可以幫忙，2020年間某個月陸續匯錢給霍女100多萬元，結果從來沒有換成日幣。

檢察官清查霍女的帳戶資金紀錄，發現霍女存款很少，沒有固定收入，也沒有與日本、大陸的匯兌金流，認為霍女明知自己資力不佳，卻詐騙房東租賃豪宅，騙取生意人匯款，連律師費都要騙，依3個詐欺罪嫌將霍女提起公訴。

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