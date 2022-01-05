快訊／酒友不攤計程車錢　他在後座活活打死人後拖下車丟包

▲男子疑因不願分擔車資，被痛打一頓後丟在新店社區外，經送醫急救宣告不治。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉昌松、陳以昇／台北報導

新北市新店區昨天發生酒友因車資喬不攏，竟徒手活活把死人再丟包的命案。黃姓男子和友人酒後共乘計程車回家，黃男要求友人下車前要先分擔車資不成，直接在後座一陣亂拳痛毆後，將友人拖下車子丟路邊，滿臉是血的友人被民眾報警送醫不治，檢察官查出事發經過後，依殺人罪將黃男聲押，台北地院5日下午裁定10萬元交保併限制住居。

據了解，涉嫌殺人的黃姓男子(65歲)在3日晚上和友人一起到新店區中央路的小吃店吃飯喝酒，結束後，3人共乘多元計程車回家，途中1名友人先下車，只剩下黃男與劉姓死者(67歲)，接著車子開往劉男位於安祥路某巷弄內社區。

途中黃男想起，這麼一來變成他1個人要支付別人的返家車資，覺得不爽快，因此要求劉男先分擔一些再說，劉男不願意，2個喝醉的男人就在車上發生爭執，黃男徒手在後座一陣亂拳毆打，等計程車開到劉男居住社區，再把奄奄一息的劉男拖下車，然後搭著同輛計程車回到自己中和家。

4凌晨0點半左右，社區民眾發現門口躺著滿臉是血的劉男，趕緊通知消防隊把人送到耕莘醫院急救，最後仍宣告不治，劉男全身有多處擦挫傷，尤其臉部部滿割裂傷口，警方一開始調閱社區路口監視器，懷疑是起傷害致死案件，循線找到劉男移送法辦，檢察官訊問後，依殺人罪嫌向法院聲請將黃男羈押，並將擇日安排解剖，查明劉男死因。

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