前夫要把2歲兒給小三顧！母氣不過帶子上路獲救　法官判囚3年

▲張姓女子因不滿前夫要求將兒子給小三照顧，一氣之下竟帶兒子共赴黃泉，所幸前夫察覺有異，及時將母子2人救回。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

彰化一名張姓女子2020年時因故和丈夫離婚，未料2人離婚後，丈夫向張女要求將當時年僅2歲的兒子交給其女友照顧，引發張女不滿，張女一時情緒低落，竟先將兒子迷昏後再和兒子一起同歸於盡，並傳訊向丈夫表示「小三逼我走絕路，我走了，兒子我帶走了」，所幸丈夫及時察覺有異，急奔回家阻止憾事。事後張女也依殺人未遂罪移送，案件上訴到台中高分院後，法官仍依判處張女有期徒刑3年，全案仍可上訴。

張姓女子和丈夫結婚後育有一名2歲幼子，但2020年間張女因故和丈夫離婚後，仍與丈夫同住；同年7月間，丈夫向張女要求將兒子交給其女友照顧，不料卻引發張女不滿，在萬念俱灰的情形下，張女竟先將自己的兒子迷昏，再和兒子一起「上路」，同時張女也傳訊向丈夫表示「老公，謝謝你的照顧也謝謝你的無情，你還是我最愛的人，現在跟小三逼我走絕路，我走了，兒子我帶走了，他是我辛苦懷胎生下的，不需要小三自以為很了不起說要照顧，老公保重」。丈夫看到簡訊後察覺有異，急奔回家查看，緊急將母子2人從鬼門關拉回來。

事後，張女也被依殺人未遂罪遭到警方移送法辦。

一審，法官認為張女身為人母，不思盡保護教養義務，僅因欲自殺了結生命，就帶著兒子一起共赴黃泉，恣意剝奪幼子的生命權，但衡量其犯後坦承犯行，且幼子經治療後也未有相關後遺症，依法判處張女有期徒刑3年。但張女不服，認為法官量刑過重，上訴二審，向法官請求緩刑。

台中高分院審理後指出，張女因一時情緒低落，一時失慮而做出錯事，但仍能理解張女當下糾結複雜的心情，所幸幼子緊急送醫救治後並無大礙，且張女犯行與一般謀財害命、逞兇鬥狠等殺人犯行顯然有別，認為一審法官已對其減刑，僅判處張女低度量刑，並無量刑過重可言。

至於張女才向法官喊話，希望能夠給予緩刑，但法官發現張女2021年4月才因詐欺案件遭到法院判處有期徒刑4月確定，認為張女並不符合緩刑條件，駁回其上訴，維持一審原判，全案仍可上訴。

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