不想婆婆跟！新婚人妻「挑這2天出遊」尪怒了　網也鞭：妳白目

▲人妻抱怨「過年想去旅遊，婆婆硬要跟」，反而臉腫了。（示意圖／xframe）

網搜小組／鄺郁庭報導

小夫妻難免想單獨出遊，就曾有不少人妻抱怨婆婆硬要跟，總會引發共鳴，但這次網友們不挺了！有女網友表示，除夕跟初一她打算跟先生小旅遊，想好好慶祝結婚第一年，所以相當抗拒婆婆想跟，還因此跟先生大吵一架。貼文一出，原PO反而被打臉，網友們都直呼她太白目，「這樣搞有點故意了吧！」

這位女網友在爆料公社APP的《匿名公社》抱怨，「過年想去旅遊婆婆硬要跟」，說除夕、初一她打算跟先生到清境旅遊，「今年是結婚的第一年，我想好好慶祝。」婆婆知道後就也喊著想去，老公則認為放媽媽一個人在家過年不太好，兩人因此大吵一架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻忍不住在心中抱怨，婆婆年輕時怕累，只生一個不關她的事，「又不是我叫她只生一個的，自己怕累怕養不起，結果現在老了、孤單了，就扒著我老公不放」，認為婆婆沒想到她跟老公已經結婚了，她會想過過自己的小日子，怒怪婆婆和先生，「好不容易婚前就說好不用一起住了，結果現在連過年都要看那個老太婆臉色，老公又不站在我這裡，我是嫁心酸的嗎？」

▲老公不挺讓人妻超氣。（示意圖／Pakutaso）

貼文一出，網友們一面倒挺婆婆，「婆婆只剩一個人，為什麼非得除夕初一去玩？怎麼不挑初二回娘家那天去玩？還是妳搞雙標？」「除夕原本就是家人團聚的日子，不管有什麼事我都一定會排開。」「平時也沒住一起，重要節日妳還這樣搞有點故意了吧，難道你們往後就沒結婚紀念日可以過？」

更多人則是點出原PO白目的原因，「要單獨兩人玩有的是機會，為何一定要除夕、初一這種團圓的時候？還只玩除夕初一，因為初二要回娘家？」「今年過年一共有9天假，妳故意挑除夕跟初一出遊根本就故意的吧？哪天不挑偏要這兩天？怎麼看都是妳的問題。」「平常我可以認同妳，但是妳有夠白目，什麼日子不挑，偏偏選除夕初一，那是團圓的日子，然後妳卻要丟婆婆一個人。」

原PO一開始還在留言處繼續嘴硬，說自己有訂年菜給婆婆，並沒有視之不理，「我已經做得很好了好嗎？」而且一想到帶婆婆出門還要照顧，就不禁搖頭，「我就想過過兩人世界啊！」不過，她也說自己有打電話回娘家抱怨，結果被親媽罵了一頓，但仍相當委屈，「都幫她們想，誰要幫我想？」

看到人妻的回應，網友也只能直嘆，「都嫁人了公主病不要那麼嚴重，更何況妳自己媽媽都罵妳了，妳還不知錯」、「自私自利，重點還不懂自己的錯誤在哪，只想過二人世界，妳還沒結婚前，除夕過年都自己跑出門玩嗎」、「都已經沒住一起了，大過年的……還選除夕初一出遊，是打算當沒這個婆婆存在吧？還有這稱呼婆婆的方式，讓人感覺很沒教養。」