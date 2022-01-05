批邱于軒質詢作秀過了頭！幼教界轟報復挨告　檢不起訴原因曝

▲高雄市議員邱于軒（右）爆幼兒園疑似虐童 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區某幼兒園2020傳出不當管教事件，市府裁處減招，國民黨高雄市議員邱于軒在總質詢時認為處罰過輕，此舉引來高市幼教界不滿，召開記者會批評邱「作秀過了頭」，甚至質疑她是報復幼教在選舉未相挺，邱于軒不滿提告加重誹謗罪，檢方認為議員的質詢與公眾利益相關，幼教界批評的言論可能稍嫌強烈，但仍屬可受公評之事，因此處分業者和幼教界代表共6人不起訴。

大寮區某幼兒園於2020年5月傳出不當管教導致幼兒受傷，高市教育局獲報後依法裁罰幼兒園減招21人，邱于軒在市政總質詢時也指控，幼兒園園長對多名孩童施暴，包括折手扭轉、棍棒打小孩等，造成其中一名5歲幼童右手骨折超過20度，還有多名孩童向家長反映有拒學恐懼，甚至到身心科就診，並質疑教育局懲處過輕。

教育局到幼兒園稽查時，邱于軒也到場「陪同」，並直接質問幼兒園負責人、員工，指揮教育局官員拍照並聯絡建管局人員到場，並要求衛生局官員檢驗餐點檢體，「嚴格」稽查幼兒園。

不料，邱的舉動引來幼教界反彈，6個高市幼教、兒福協會聯合召開記者會，直指邱于軒「不僅作秀過了頭，更疑似為了下次選舉，行清理不相挺的戰場之實」。

而幼兒園黃姓負責人，也質疑是因為在選舉時挺另一位議員，才遭到邱于軒「公報私仇」。

邱于軒不滿幼教團體的批評，提告加重誹謗罪，但雄檢偵查後認為，邱于軒行使議員職務的言行，均攸關社會公共利益，議員質詢有無憑據、有無詳實查證、監督稽查有無逾越份際，均與公共利益相關，屬可受公評之事，幼教界批評的言論可能稍嫌強烈，讓邱感到不快或影響其名譽，但6位理事長言論應受憲法保障，處分不起訴。