台東山林女英雄　無私奉獻讓台灣黑熊Mulas悠遊山林

▲台東林區管理處的徐惠君，為台東保育工作者帶回1塊具有代表意義的獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市西區扶輪社每年針對不同主題表揚優秀人士頒發「職業成就獎」，111年與林務局合作，選定長期對於台灣山林保育有卓越貢獻之人士為表揚對象。本次進入決選的13名候選人均來自林務局及各林區管理處的工作人員，最終選出6位得獎者。台東林區管理處的徐惠君從全台灣1千多名林務人員中脫穎而出，為台東保育工作者帶回1塊具有代表意義的獎項。

任職於台東林區管理處的徐惠君，從全台灣1千多名林務人員中脫穎而出，為台東保育工作者帶回1塊具有代表意義的獎項。因台東山區森林是黑熊的重要棲息環境，也因此周邊部落居民有較高機率遭遇黑熊、進而產生衝突，解決人熊衝突便是徐惠君常面臨的難題。徐惠君導入智慧監測系統，確保登山安全，在黑熊入侵時，山屋管理員即會透過系統接收到訊息，避免人熊衝突。另外還承辦失親幼熊安置照養及受困套索陷阱黑熊救傷、強化台東地區通報管道、建立台灣黑熊救傷程序SOP，更監測掌握黑熊野放後動態，並規劃監製、記錄台灣黑熊Mulas自收容、照養、野訓到野放的珍貴影像，提供黑熊保育推廣非常有價值的參考資訊。

林務局強調，非常感謝台北市西區扶輪社藉由公開表揚，期盼經由職業成就獎頒獎典禮，讓得獎者的努力與付出被肯定，也希望啟發更多有志之士為保護台灣山林及保育生態努力，呼籲大家一起守護山林。