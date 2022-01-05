暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

▲台東一名民宿前員工，因愛慕老闆娘加上了解其習慣、作息，竟持刀潛入臥室企圖硬上。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台東報導

台東某民宿前員工因愛慕老闆娘，加上過去曾一起工作，相當了解老闆娘的作息與生活習慣，竟在去年8月清晨，持水果刀潛入老闆娘的臥室，意圖對其性侵，所幸老闆娘機警，先是安撫前員工的情緒後，再暗中向房務求救，才得以逃脫。台東地院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強制性交未遂罪，判處前員工有期徒刑4年。

台東某民宿一名員工儘管已經離職，但仍相當熟悉該民宿老闆娘的生活習慣與作息，由於前員工對老闆娘存有好感，其竟在去年8月清晨，持水果刀潛入老闆娘的臥室，先是脫下全身衣物，僅穿著一條內褲，跨坐在老闆娘身上壓制老闆娘後便對其上下其手，老闆娘因此驚醒並試圖反抗，但前員工見狀卻開始揮舞水果刀，還將刀抵在老闆娘的胸口。

老闆娘擔心再次反抗恐會被前員工傷害，於是轉移策略，先安撫前員工的情緒，再伺機暗中拿出手機傳訊息向房務求救；房務接獲求救訊息後，見大門均被反鎖無法進入，急忙從窗戶翻近來查看狀況，前員工見狀則立即躲起來，房務和老闆娘則趁機逃離房間，並報警處理。

台東地院審理後指出，審酌前員工正值青壯年，因故離職後，僅因為愛慕老闆娘，就只穿內褲潛入老闆娘的臥室，意圖對其性侵得逞，造成老闆娘因而身心受創，且事後老闆娘拒絕和解，並拒絕前員工提出任何金錢賠償，法官衡量前員工犯後坦承犯行，其無業並需撫養4名未成年子女來看，認為前員工缺乏尊重他人性自主權及健全發展兩性關係關係，依攜帶凶器侵入住宅強制性交未遂罪，判處前員工有期徒刑4年，全案仍可上訴。