台東移民署攜手衛生局　遠赴南橫霧鹿村提供疫苗接種服務

▲台東移民署攜手衛生局，遠赴霧鹿社區活動中心提供疫苗接種服務 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全球疫情持續升溫，境外移入病例風險增加，為加速提升全國疫苗覆蓋率，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊攜手台東縣衛生局、台東縣警察局、海端鄉公所及關山慈濟醫院預定於 111 年 1 月 11 日前往台東縣海端鄉霧鹿社區活動中心舉辦「逾期停(居) 留外來人口安心接種COVID-19 公費疫苗專案」，協助解決南橫偏遠山區民眾及外來人口下山接種疫苗往來交通不便之困擾。為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，佛教慈濟基金會及台灣銀行台東分行也共襄盛舉，提供接種疫苗者精美結緣品。

時值南橫山區高冷蔬菜、生薑及高山茶葉盛產季，農務辛勞繁忙，台東縣專勤隊結合相關單位及醫療院所共同推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，並於當日 18 時至 20 時以「不限身分，隨到隨打」的方式，在霧鹿社區活動中心提供疫苗接種快打服務。同時，為讓逾期停(居)留外來人口能安心接種疫苗也聘請多國語言通譯人員協助填寫意願書，並以中、英、印尼及越南等4國語言文宣，請現場移工利用社群軟體協助宣傳，鼓勵身邊親友與逾期外來人口出面接種疫苗。

台東縣專勤隊隊長黃志明呼籲，該專案採「不通報、不查處、不收費、不管制」方式，請海端鄉居民多加鼓勵逾期外來人口踴躍出面安心接種疫苗，提升疫苗覆蓋率，健全國內防疫能量，保護全國人民身體健康。