鼓勵生小孩！台東生育補助111年起加碼　首胎調升至3萬　

▲台東生育補助111年起加碼，首胎調升至3萬，5日發出第1份祝福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，台東縣生育津貼自111年1月1日起大幅加碼，第1胎補助由原本1萬元調升至3萬元，雙生以上及第2胎(含以後)每胎補助增至3萬6千元。縣長饒慶鈴5日特別前往台東戶政事務所發出第1份祝福，致贈林爸爸生育補助費3萬元及祝賀禮，也希望年輕父母能夠多多生育。

饒慶鈴表示，人口是一切紅利的基礎，台東縣110年總出生人數只剩1,316人，少子化問題日益嚴重，因此縣府今年起大幅加碼生育補助，第1胎提高至3萬元，為全國補助最多的縣市之一，很高興在元旦後第3天上班日就能來致贈第1份的賀禮給林爸爸，而且還是縣府同仁。

此外，也推出經濟弱勢產婦坐月子餐、免費到宅育兒指導，表達縣府重視與關懷產婦媽媽及寶寶的心意；另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致等，期盼建構安心懷孕、願生能養的友善環境，對提升台東縣出生人口有所助益。

縣府民政處說明，生育津貼新制適用111年1月1日出生的新生兒，並在台東辦理出生登記或初設戶籍，且父母其中一方須設籍台東滿6個月，家長應自新生兒出生次日起60日內，持身分證和印章，向戶籍地戶政事務所確認並提出申請生育津貼，第1胎補助3萬元，雙生以上及第2胎(含以後)每胎補助3萬6千元，希望能減輕育兒家庭的負擔及壓力，也能提升縣民生養的意願。