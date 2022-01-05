金字塔湖底驚現神秘黑影！　網查Google地圖嚇傻：是秘密軍事基地

▲有網友在Google地圖發現一個神秘影子。（圖／翻攝自Google地圖）

記者葉睿涵／綜合報導

外國網友AudiS7最近在搜索Google地圖時，意外發現美國的金字塔湖（Pyramid Lake）居然出現了一個神秘的影子，但他卻無法辨別這個影子究竟是什麼，於是便po上外國論壇Reddit詢問網友意見，沒想到竟意外掀起眾人熱議，甚至還有人懷疑，這是美軍的秘密軍事基地。

綜合外媒報導，AudiS7最近發現，Google地圖美國內華達州的金字塔湖深處，竟有個黑色的神秘影子，只要將地圖放大，它就會出現。這個影子是由4個部分所組成，每個部分的長度不同，而且和湖底金字塔形狀的岩石也沒有任何關係。

AudiS7將照片po上Reddit，詢問廣大網友這是什麼，沒想到竟在Reddit掀起討論熱潮。不少網友認為，這個神秘物體形狀非常奇怪，代表它一定是為了特殊目的而設的。有人指出，影子所在的地方十分靠近軍事基地，那裡還有一個被建在沙漠中央的「海軍水下作戰中心」，因此這可能是個專門用來進行研究的秘密水下軍事基地。

有熟悉當地地形的網友則表示，金字塔湖附近有很多不同的山、海灘和森林，許多道路都可以通往那裡，因此影子應該和軍隊沒有任何關係，「那是個釣魚的好去處，我以前經常在湖邊露營」，也有網友認為，金字塔湖歷史悠久，因此它或許是一艘被廢棄的船。

過去也曾有考古學家在當地找到使用過的工具、武器、衣服、木乃伊等，懷疑該處早在公元9500年前就已有人類出現，因此報導指出，這個黑影也可能是個遠古文明的遺址。

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