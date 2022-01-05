巨乳妹「賣屁」2個月狂賺550萬　痛到掛急診！醫一查：屁放太多了

▲巨乳成人網紅史蒂芬妮（Stephanie Matto）靠著「賣屁」，2個月就賺進500多萬台幣。（圖／翻攝自IG／stepankamatto，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名網紅史蒂芬妮（Stephanie Matto）因演出實境秀《到美國結婚去》而收穫不少的知名度，在IG上擁有近28萬粉絲追蹤數。去年11月她開始「賣屁」賺錢，還曾2天之內趕工97罐「氣瓶」，賺進20萬美元（約新台幣552萬元）。然而，最近她卻宣布因為放太多屁而出現心臟問題，必須暫辭這項事業。

▲史蒂芬妮2個多月以來天天放屁，結果因為「屁太多」而身體出狀況。

根據《每日星報》報導，31歲的史蒂芬妮去年11月開始在成人網站上收到請求後，開始對著空罐放屁，將自己的「屁」收集並販賣，因此賺進了20萬美元的高收入。她2個多月以來每天都在工作，為了讓屁味聞起來更「濃郁」，特別多吃一些豆類、雞蛋和高蛋白粉等食物，她尤其鐘愛香蕉蛋白奶昔。然而，近來她卻出現類似心臟病發作的症狀，胸口極度疼痛，因此被送進急診室。

史蒂芬妮表示，她沒有向醫師提及放屁的事，但有誠實告知飲食習慣。在一連串的驗血、心電圖檢查後，醫師說她並不是中風或是心臟病發作，而是因為「屁太多」而產生非常嚴重的「脹氣痛」（gas pains），還建議她改變飲食，服用抑制氣體的藥物，「這相當於終結了我的事業。」如今，不得不停止「賣屁」的她計劃將一部分收入捐作善款，其他則拿來投資。

▲史蒂芬妮預計將2個多月來「賣屁」的收入捐出一部分。

史蒂芬妮透露，儘管在經濟上取得成功，但因為「賣屁」事業太另類，也讓網友對她做出正反兩極的評價。有人稱讚她是女強人，備受她的鼓舞，但也有許多負面評論，甚至是死亡威脅，她選擇盡量不去回應這些人，不想給予他們關注，「在這個世代，我們不該再因為個人的選擇而貶低他們。」

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