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台南市善化增設國中小全面啟動　南科學子可就近入學

▲台南市政府超前部署，已於南科LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築之規劃及設計作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府超前部署，已於南科LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築之規劃及設計作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市政府與南科管理局積極辦理基礎設施及招商下，台南科學園區發展迅速，為滿足大量移入之就業人口子女就學需求，市府超前部署，不僅已於LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築之規劃及設計作業。

▲台南市政府超前部署，已於南科LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築之規劃及設計作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲5日宣布好消息！南科LM區增設國中小學已獲教育部核定4億5302萬元總工程經費，中央地方將各負擔一半，未來南科鄰近的家長可以不用擔心兒女教育的問題！

教育局長鄭新輝表示，善化新設國中小目前規劃一至九年級均6班，而目前已完成校舍之基本設計，刻正辦理細部設計中，並將邀請專家學者協助審查細部設計內容。全案預計於2022年5月辦理上網發包作，2025年完工招生，未來也會積極將學校打造為雙語學校，實施雙語之課程與教學，期給予善化地區完善的教育規劃，全面滿足學生學習之需求。

▲台南市政府超前部署，已於南科LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築之規劃及設計作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，目前雖獲得中央核定善化區新設國中小之經費，惟補助比率僅50％，市府財政仍有龐大的壓力。而目前因應營建大宗物資及人力工資上漲之因素，本案經費仍有不足空間，教育局會持續與中央單位持續爭取補助，以滿足善化當地區域學生之就學需求。

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