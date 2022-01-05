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教育部數位學習深耕優良學校選拔　台南獲獎校數全國第一

▲教育部於2021年底辦理「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，全國9所國中小入選，台南市就有3所學校入列，成為最大贏家。（圖／記者林悅攝）

▲教育部於2021年底辦理「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，全國9所國中小入選，台南市就有3所學校入列，成為最大贏家。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

教育部於2021年底辦理「中小學數位學習深耕計畫第一期」（2018-2021）優良學校選拔，台南市大放異彩，全國9所國中小入選，台南市海東國小、西門實小及大成國中等3所學校入列，成為最大贏家，黃偉哲市長特別感謝學校付出，強調數位學習教育亦將在全市持續深耕推動。

黃偉哲市長表示，因應108課綱實施，台南市鼓勵學校發展校訂特色課程，3所學校教師團隊以新興科技為基礎，推動跨域課程。面對未來「生生用平板」政策推動，台南市有信心能更落實師生數位學習思維與能力，讓校校都成為數位學習深耕校園。

鄭新輝局長表示，課程與教學為學校教育本質，台南市自2020年以前已完成各校前瞻智慧學習教室，以「硬支持．軟充實」的理念，讓課程豐富多元，培養學生科技應用、高層次思考能力及跨域整合實作能力。

海東國小從在地情境出發，已連續發展四年主題跨域課程。2018年推動「暗蟬棲息地」課程，為支持居民對環境土地重視，結合台灣暗蟬發展暗蟬機器人；2019年看到火災造成居民的人命與財產的損失，發展自動偵測滅火機器人、自動澆水灌溉系統課程模組。2020年發展智慧城市-「禹神同行」，為減少學區每逢大雨就會淹水所造成的傷害，讓學生探究海東校園及學區的淹水原因並提出智慧水閘門，利用機電裝置，預警淹水問題，減少水災的損失。2021年受到COVID-19疫情關係，很多人無法到戶外進行運動，因而研發可在家裡進行運動的遊戲式機器人。

▲教育部於2021年底辦理「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，全國9所國中小入選，台南市就有3所學校入列，成為最大贏家。（圖／記者林悅攝）

西門實小亦連續四年不間斷全勤入選教育部數位學習深耕計畫國際合作組，期間榮獲此計畫2019年推廣成效唯一金質獎，2020年推廣成效銀質獎。西門實小所開創的因應氣候變遷PBL智慧漂浮島課程四年來吸引國內外超過100個團隊參與全英語課程實踐並於線上平台視訊分享學習心得與成果，參與的國家遍及美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、多明尼加等十餘國。西門實小校長呂翠鈴表示，此次榮獲教育部優良獎，著實對於長期深耕數位學習及雙語教育的西門團隊肯定與鼓勵，西門實小教師為學生的未來而教，四年來以資訊力及英語力跨國展現臺南學子優異的學習成果。

大成國中自2014年即參與行動學習計畫，希望打造一個行動、智慧的學習環境。並於2016~2017年與國立成功大學合作智慧手環課程開發計畫，課程的主軸均鎖定在健康上。2018年發展以教育部「85210」為主軸的健康課程，期以學生能每天睡足八小時、每日五蔬果、每日觀看3C螢幕時間少於2小時、每1日運動至少30分鐘、零糖飲、足喝水的目標，以學生真實情境出發去探究解決自己想解決的問題。解決過程逐步引導學生思考所學、搜尋資料、連結可用的知能以採行解決的方法與策略。深耕課程是教科書內容所沒有的，問題解決不斷的演進與發生，課程實施需相當長的時間與心力，但可以讓學生養成反雛所學的習慣，找到資源以解決欲解決的問題，營造學生問題解決的思惟、師生攜手成長，看到孩子在問題解決後開心的學習笑容，也看到未來的希望。

鄭新輝局長進一步指出，台南市自108學年度起，更積極推動「問題導向學習」（PBL），培養學生問題解決和發表能力為核心，讓學生從在地生活中去發現問題，由小組合作中探索解決方法，從發表解決方案中展現自己，推動數位學習主題跨域課程，正是學生問題解決能力及科技力的展現。

資訊中心高誌健主任提到，台南市深耕團隊發展暗蟬、自動偵測滅火機、自動澆水灌溉系統、暗蟬騎士、智慧水閘門、語音教練等主題跨域課程模組深受歡迎，並至金門縣、新北市、臺東縣等交流，也深入服務台南市71所偏鄉學校，感謝3所學校持續深耕數位學習，成為台南市推動數位教學跨域課程的先驅者。

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