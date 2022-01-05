澳洲Omicron現蹤後「單日確診狂飆50倍」連3天創新高　民怨爆發

▲澳洲疫情近來因Omicron變異株侵入情勢嚴峻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳州5日通報6萬4774例新冠確診，是連續第3天突破單日新高，病例主要集中在人口最多的新南威爾斯州與維多利亞州。醫療資源、篩檢量能進一步緊張的狀況下，澳洲公眾對於政府的不滿逐漸升高。另外，澳洲出現首例Omicron以來單日確診數已激增50倍，而疫情爆發至今的總感染人數有一半是在近2周內通報的。

根據路透報導，澳洲許多PCR篩檢站排起長長人龍，家庭快篩試劑也面臨短缺，部分民眾對此感到不滿之際，網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）獲准以醫療理由豁免接種疫苗，直接入境參加澳網賽事，更讓民怨高張。前澳洲橄欖球選手巴特利特（Kevin Bartlett）發文稱，「澳洲人被當成了傻瓜。」另一名退役球員麥肯南（Corey McKernan）也說，「大家去超市或咖啡廳都得打疫苗，但如果是世界第一就不用？」

▲澳洲雪梨一家藥局貼出公告，通知民眾快篩試劑已經售罄。（圖／路透）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在選舉年的一開始就面臨壓力，他試圖安撫選民執政黨已經控制了疫情與財政狀況，「這沒有靈丹妙藥，必須解決問題，一起合作度過難關。」然而，澳洲5日通報了6.4萬例新增確診，大幅超越了前一天的4萬7800例，連續第3天突破單日確診新高。

報導指出，自去年11月澳洲出現首例Omicron病例以來，每日感染人數從1200人左右激增了超過50倍，人口最多的新南威爾斯州與維多利亞州5日新增住院人數也比前一天增加了約10％，且這些疫情數據未來還會再增加。新南威爾斯州衛生局副局長皮爾斯（Susan Pearce）說，「未來幾周我們將面臨挑戰。」

澳洲國家與地方政府大力宣傳疫苗接種的重要性，目前90％的16歲以上民眾都已經完成基本2劑接種，正在推動接種第3劑加強劑。報導稱，自疫情爆發以來，澳洲已記錄超過61.2萬例確診、2290例死亡，其中一半的感染病例是在過去2周內通報的。

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