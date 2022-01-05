法國「IHU變異株」實際恐達20例　出現時間早於Omicron病毒

▲法國科學家找到出現時間比Omicron病毒更早的新變種病毒B.1.640.2。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國科學家找到出現時間比Omicron病毒更早的新變種病毒B.1.640.2，並將其命名為IHU變異株，到目前為止至少發現12例確診，但實際數量可能達20例。不過專家強調，現階段不用過分擔心，其他國家也尚未出現相關病例。

科學家在馬賽（Marseille）發現最新變種病毒B.1.640.2，並將其命名IHU變異株，其中12例確診中，有一例曾有非洲國家喀麥隆的旅行史。倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Thomas Peacock）表示，實際的確診數可能接近20例，「這種病毒可能會造成麻煩，但據我們所知，這從未真正發生過，目前不用過分擔心。」

倫敦大學遺傳學家巴洛克斯（Francis Balloux）指出，IHU變異株與法國確診、住院數激增無關，人們應該要放輕鬆，「根據數據顯示，法國平均7天每百萬人有2477例確診，而英國則是2548例。」平均數字沒有因出現IHU變異株而有極大差異，因此不需要過度擔心。

馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）學者在去年12月10日發現了IHU變異株，他們根據檢測結果指出，此毒株攜帶E484K突變，可能更具疫苗抗性，另外也攜帶N501Y突變，恐怕更具傳染力。

研究團隊認為，B.1.640.2可能是Omicron的遠親，並且從更早以前的病毒演化而來，不過相關病例並未迅速傳播，目前沒有在他國發現，也沒有被世界衛生組織（WHO）列為「調查中毒株」。

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