北市拍板4階段「春節收治確診者規劃」　110人內「集中收治2醫院」

▲台北市長柯文哲5日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對5日桃園機場群聚累計5人，且北市已有3家防疫旅館爆發群聚，其中中正區某防疫旅館還有3人感染Omicron變異株，台北市長柯文哲5日表示，北市上午防疫會議拍板，確定春節期間醫院收治確診病人規劃，倘若確診者數110人以內，就集中收治在三總、聯合醫院和平院區。

柯文哲5日下午出席老房子文化運動計畫成果記者會，被問到案17181改判本土感染一事，柯文哲說，北市共有164家防疫旅館，目前已經體檢完78家，預計2週內會完成所有體檢，原則上會做通風檢查，如果通風設備不合格，會看是否能夠改善，無法就退場。

至於案17181當時居住的中山區某防疫旅館是否會退場？柯文哲提及，北北基桃生活圈是一起的，現在最大問題是從機場出來，4日數據顯示全球新增140萬個案例，現在多數是入境者確診，且幾乎都打過疫苗，顯見疫苗不是百分之百有防護；第二點，PCR在前2天做，但確診者還在潛伏期，根本採檢不出來，很多感染者都是入境後才發病。

柯文哲指出，機場除了旅客之外，還是有行政人員、清潔人員，很容易形成破口，以及運輸的防疫計程車、防疫巴士、防疫旅館等，如果防疫做得不夠確實，例如通風設備等，仍有可能於旅館感染，所以目前防疫重點為機場至防疫旅館的交通運輸，北市有要求重新打疫苗、人員訓練和通風設備，並拜託公衛專家檢查，無法改善就退場。

柯文哲強調，北市已有重啟疫苗預約平台，每週一、二上網登錄，其實自己不太贊成發獎品的鼓勵方式，是中央規定前1、2劑疫苗要給200元，所以北市才按照中央規定給予，「但打第三劑（給獎品），我個人是不太贊成。」自己的健康要自己顧，沒理由打疫苗還要付錢給民眾。

至於防疫旅館人員沒接種第三劑疫苗，北市府有無要懲處？柯文哲僅回應，目前時間還沒到，因為中央說要接種第二劑滿5個月；不過北市最重要的還是在醫院，今早已有花時間討論，在台北市的確診個案若超過100例，目前是由聯合醫院和平院區、三總這2家醫院為主力，若超過200例則啟動其他區醫院、醫學中心。

柯文哲表示，如果2家醫院就可以擋住，那就讓其他醫院正常運作，但若確診者很多則有新策略，畢竟照顧確診者需要耗費較高醫護人力，一般來講得乘以1.5倍人力，包括穿脫衣服、分艙分流等，且也不希望照顧確診者的醫護再照顧一般病人，很容易交互感染。

會後，台北市發言人陳智菡補充，北市府5日上午防疫會議拍板，確定春節期間「醫院收治新冠肺炎確診病人規劃」，第一階段為累計110名確診者，將病人集中收治在三總、和平醫院負壓隔離病房；第二階段為累計169名確診者，會分散到聯醫體系；第三、四階段再分送到各醫院，以確保醫療系統的整合有效率。