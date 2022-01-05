桃機5群聚！民憂疫情爆發　柯文哲：不贊成風吹草動就關餐廳、夜市

▲台北市長柯文哲5日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心5日宣布，桃園機場群聚再增1確診（案17266），目前共分別為4名清潔人員與1名防疫計程車司機，引發民眾擔憂重返2021年5月本土疫情爆發情況。台北市長柯文哲5日表示，目前情況沒到那麼悲哀，北市2劑疫苗接種率達70％左右，有一定群體免疫效果，不贊成風吹草動就關閉夜市、餐廳，「禁止餐廳內用太傷了。」

柯文哲5日下午出席老房子文化運動計畫成果記者會，被問到現在國境顯然已破洞，柯文哲說，從純粹防疫疫調來看，既然清潔工、司機找不到是被誰感染，顯然已有出現不明感染源，且「已經是有2個破洞」，目前還不知道2名清潔人員感染多少人。

柯文哲表示，相較於2021年5月情況，北市這7個月還是有改進的地方，例如北市打滿2劑疫苗的人已達69％、70％左右，在全世界來說算是很高，達到一定群體免疫效果，「所以情況沒到那麼悲哀。」

柯文哲認為，自己不太贊成風吹草動就要關夜市、餐廳，「禁止餐廳內用太傷了。」所以還是會密切觀察，真的不行的話再關，還不到最後關頭就不干擾市場運作，特別是現在碰到年終，許多商圈就靠這次生意了，貿然拉高防疫等級，「我個人不太贊成。」

柯文哲強調，現在仍比5月好很多，因為就算有破口，已有70%的人打滿2劑疫苗，仍有一定保護力，「還是用醫學判斷，如果我們撐得住就先這樣，不行就處理。」

▼北市疫情警戒標準及因應事項。（圖／台北市衛生局提供）