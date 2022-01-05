馬克宏槓上未接種者！狂推超嚴防疫新法　「我會煩死你們」

▲馬克宏表示，他會「煩死」未接種者，直到他們願意施打疫苗為止，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國新冠疫情再起，迫使政府推出更嚴格的防疫措施。總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日在訪問中宣洩他對未接種者的不滿，卻因為一句「煩死（emmerder）他們」招致反對派對手的強烈譴責，還可能影響他在倒數4個月的總統大選的表現。

綜合法媒報導，為了遏制法國日益嚴重的新冠疫情，政府最近試圖推行新法，強制全國人民必須接種疫苗，才能參與文化活動、乘坐火車或到餐廳內用。馬克宏4日在《巴黎人報》的採訪中提到，「那些還沒接種疫苗的人，我真想把他們『煩死』，而且我們會持續這麼做，直到疫情結束為止，這就是我們的策略。」

馬克宏解釋，「目前法國已有90%人已接種疫苗，只剩下極少數還在反抗。為了減少這些不願配合的人數，我很抱歉，但我們只能一直用這種方式『煩死』他們，直到他們不堪其擾，願意接種為止。我當然不會把未接種者送進監獄，也不會強制接種，但我會禁止他們到餐館內用，不能再喝咖啡，不能再去劇院，也不能去看電影。」

馬克宏的採訪播出後立刻招來許多人的不滿，因為法文「emmerder」一詞是由髒話「merde」（狗屎）演變而來，意即「令人心煩」、「煩死人了」。法語詞典Larousse寫明，這個詞「非常不正式」，因此反對派對手強烈譴責馬克宏用詞不當，甚至還認為「一個總統不應該這麼說話，馬克宏根本就不配當總統」。

這已不是馬克宏首次因為言論或用詞不當受到批評了，過去也有許多法國人認為他的言語傲慢、尖酸刻薄，甚至帶有輕蔑的意味。如今，法國的下屆總統大選已進入最後4個月的倒數計時，儘管馬克宏是目前民調最高的人選，但他至今還未明確宣布參選意向。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》