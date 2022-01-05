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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Omicron入侵5確診　國民黨抓包：鄭文燦到沙鹿站台林靜儀

▲▼蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

▲蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對桃機Omicron群聚疫情截至5日上午「已5人發病確診」，國民黨文傳會主委凌濤今（5）日抨擊，回顧Omicron入侵桃機群聚事件，桃機停車場確診清潔員1月2日便開始出現症狀，而身為桃園父母官的鄭文燦，當天忙著率領市府團隊、桃園市議會民進黨團議員前往沙鹿，替林靜儀造勢站台，擺明將政治利益放在市民健康之前，棄桃園防疫不顧。

桃機群聚至今病毒傳播鏈還不明朗，凌濤表示，執政黨卻還有心力檢驗在野黨青年報名返鄉專車。他提到，原來發起「民主巴士」的臉書粉絲專頁，在刪Ｑ期間曾PO出數篇支持陳柏惟相關貼文，又曾合體民進黨彰化縣議員參選人，粉專經營內容跟綠營上下關係緊密，藍營青年自發報名返鄉投票「杯葛」，民進黨急得跳腳，如此反應是否坐實「民主巴士」實為「林靜儀巴士」？

凌濤表示，該專車連結最早由綠營側翼社群平台轉貼傳出，民進黨有必要對外解釋是否有出資贊助該巴士？國民黨當然樂見地方年輕人對補選的關注，但若以動員專車載人投票投特定候選人的做法，就是遊走灰色地帶、「民主倒退」的作法，甚至有違法之虞，相關單位都應該緊盯查辦。

凌濤指出，民進黨所作所為顯示，全黨上下只關心選舉利益、不顧國人健康，忘記自己還在執政，面對高傳染力的Omicron，民進黨的防疫已淪為「空喊超前部署、實質後知後覺」，錯誤政策屢屢拖累國民的自律表現，請蔡政府趕緊回頭是岸、專心抗疫，不要害民眾總是因為政府的漫不經心，而被迫陷入染疫風險。

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