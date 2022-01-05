沙鹿1市場涉違建！「起造人」顏寬恒稱空地出租　王定宇：沒肩膀

▲台中市沙鹿區山腳黃昏市。（圖／翻攝自Google Map）

記者蘇晏男／綜合報導

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒日前被爆料，其台中沙鹿向上路七段的「山腳黃昏市場」，興建面積超過規範，涉及違建，不過他稱當初是空地租給民眾，民眾才去搭建；而承租攤商則說，地主是顏寬恒，所以使照用顏寬恒名字申請。對此，民進黨立委王定宇5日批評，明明顏寬恒是起造人，而名義上包租管理的是顏家的保鑣，但顏卻扯謊說違章是別人蓋的，拿一般攤販墊背，非常沒有肩膀和虛偽。

《自由時報》報導，山腳黃昏市場涉違建，顏寬恒昨回應，當初是空地租給民眾，民眾才去搭建的營業場所，一切按照法律規定進行。都發局則指，該處地主、使照為顏寬恒；另顏寬恒是起造人，建物就是顏寬恒興建，但僅能證實當初合法建物是顏寬恒興建，而後續違建可能是承租人所為。

在該市場招租的一攤商表示，自己7年前向顏寬恒父親顏清標承租空地興建鐵皮屋，才將原在龍井區的山腳黃昏市場遷到現址，而由於地主是顏寬恒，所以使照用其名申請。

對此，王定宇5日上午在臉書表示，這件事證明3件事，第一，顏寬恒擁有好多好多土地，但是財源仍然不明；第二，違法特權已經成為顏家的常態習慣；第三，明明自己是起造人，名義上包租管理的是顏家的保鑣，光租金就收入近2000萬。

王定宇繼續說，顏寬恒享盡好處還硬要扯謊說是空地出租，說謊違章是別人蓋的，還要拿一般攤販當墊背，非常的沒有肩膀和虛偽。

▼王定宇5日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）