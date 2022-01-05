　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沙鹿1市場涉違建！「起造人」顏寬恒稱空地出租　王定宇：沒肩膀

▲台中市沙鹿區山頂腳黃昏市。（圖／翻攝自Google Map）

▲台中市沙鹿區山腳黃昏市。（圖／翻攝自Google Map）

記者蘇晏男／綜合報導

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒日前被爆料，其台中沙鹿向上路七段的「山腳黃昏市場」，興建面積超過規範，涉及違建，不過他稱當初是空地租給民眾，民眾才去搭建；而承租攤商則說，地主是顏寬恒，所以使照用顏寬恒名字申請。對此，民進黨立委王定宇5日批評，明明顏寬恒是起造人，而名義上包租管理的是顏家的保鑣，但顏卻扯謊說違章是別人蓋的，拿一般攤販墊背，非常沒有肩膀和虛偽。

《自由時報》報導，山腳黃昏市場涉違建，顏寬恒昨回應，當初是空地租給民眾，民眾才去搭建的營業場所，一切按照法律規定進行。都發局則指，該處地主、使照為顏寬恒；另顏寬恒是起造人，建物就是顏寬恒興建，但僅能證實當初合法建物是顏寬恒興建，而後續違建可能是承租人所為。

在該市場招租的一攤商表示，自己7年前向顏寬恒父親顏清標承租空地興建鐵皮屋，才將原在龍井區的山腳黃昏市場遷到現址，而由於地主是顏寬恒，所以使照用其名申請。

對此，王定宇5日上午在臉書表示，這件事證明3件事，第一，顏寬恒擁有好多好多土地，但是財源仍然不明；第二，違法特權已經成為顏家的常態習慣；第三，明明自己是起造人，名義上包租管理的是顏家的保鑣，光租金就收入近2000萬。

王定宇繼續說，顏寬恒享盡好處還硬要扯謊說是空地出租，說謊違章是別人蓋的，還要拿一般攤販當墊背，非常的沒有肩膀和虛偽。

▼王定宇5日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▼王定宇5日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

ET快訊
中獎天天開！一年份衛生棉、iPhone 13都在新聞雲
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅志祥上台前激動落淚　傅崐萁：人難免犯錯…感恩看到人性光輝

傅崐萁勸韓國瑜專注「為2024贏回政權」　與朱立倫是最大互補

快訊／Omicron攻破國門 　新北「31篩檢站」地點一次看

蔡壁如痛批柯建銘「綁架立法院」　要游錫堃主持公道

沙鹿1市場涉違建！「起造人」顏寬恒稱空地出租　王定宇：沒肩膀

柯媽媽不爽林靜儀「罵她兒子」　蔡壁如：她非常護兒「媽媽真心話」

影／民進黨7縣市首長合體拍影片　齊聲挺林昶佐、林靜儀

國產署同一人追查顏寬恒、韓國瑜　黃子哲：卑劣政治操作

民眾黨籲行政院速提「營養2法」　正視學校營養午餐、食安

快訊／侯友宜喊話中央「阻絕境外」　別讓高風險國家有機會進國內

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

羅志祥上台前激動落淚　傅崐萁：人難免犯錯…感恩看到人性光輝

傅崐萁勸韓國瑜專注「為2024贏回政權」　與朱立倫是最大互補

快訊／Omicron攻破國門 　新北「31篩檢站」地點一次看

蔡壁如痛批柯建銘「綁架立法院」　要游錫堃主持公道

沙鹿1市場涉違建！「起造人」顏寬恒稱空地出租　王定宇：沒肩膀

柯媽媽不爽林靜儀「罵她兒子」　蔡壁如：她非常護兒「媽媽真心話」

影／民進黨7縣市首長合體拍影片　齊聲挺林昶佐、林靜儀

國產署同一人追查顏寬恒、韓國瑜　黃子哲：卑劣政治操作

民眾黨籲行政院速提「營養2法」　正視學校營養午餐、食安

快訊／侯友宜喊話中央「阻絕境外」　別讓高風險國家有機會進國內

刺蝟膨脹大3倍竟患「氣球病」　送醫打三針才「消風」

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

長榮年終、股利豐　張國華夫婦申報持股信託擬節稅

喬科維奇豁免參賽澳網　英前球王哥哥：要是我沒打疫苗就不可能

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

寶可夢GO還沒倒！2021年爆炸營收12億　台灣人超會走繞寶島26萬圈

政治熱門新聞

快訊／新北即日加嚴檢疫　侯友宜下令防疫司機旅館人員全面打第三劑

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

她喊「2人發抖中」：韓國瑜2024繼續選總統

林昶佐買北市第4間房！　童仲彥：4400萬元哪來的

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

退休將校變中科院肥貓！　靠一招爽領12萬高薪

快訊／Omicron攻破國門 　新北「31篩檢站」地點一次看

藍營傳動員「癱瘓返鄉列車」Line對話曝　民進黨：應查清楚說明白

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

「型男媒體人」搶灘2022北市長選戰？　他認了：確實有被放進藍營民調

柯文哲若當選總統　陳揮文：我離開台灣

柯媽當顏寬恒面嗆豪洨白賊！四叉貓道歉

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

Omicron入侵台灣　趙少康喊話蔡英文「趕快收心」別拚全黨救1人

更多熱門

相關新聞

柯媽媽不爽林靜儀「罵兒子」　蔡壁如：講出媽媽真心話

柯媽媽不爽林靜儀「罵兒子」　蔡壁如：講出媽媽真心話

台中市第二選區立委補選將在1月9日進行投票，台北市長柯文哲母親何瑞英昨（4日）赴台中參香時「偶遇」國民黨候選人顏寬恒，還直言「我兒子都被（民進黨候選人）林靜儀罵，每天都在罵」，稱讚顏「做人實在」，引發網路熱議。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今（5日）受訪為柯媽媽緩頰說，她非常喜歡拜拜、講話直話直說，大家都知道她非常護著兒子，「這是一個媽媽的真心話」。

顏寬恒、韓國瑜遭國產署同一人追查　他：政治操作

顏寬恒、韓國瑜遭國產署同一人追查　他：政治操作

顏家總動員！標哥深夜傳Iine拉票

顏家總動員！標哥深夜傳Iine拉票

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

關鍵字：

王定宇顏寬恒中二補選違建山腳黃昏市場

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面