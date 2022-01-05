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柯媽媽不爽林靜儀「罵她兒子」　蔡壁如：她非常護兒「媽媽真心話」

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「不只食農教育法，還有營養兩法要處理」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨團今天舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選將在1月9日進行投票，台北市長柯文哲母親何瑞英昨（4日）赴台中參香時「偶遇」國民黨候選人顏寬恒，還直言「我兒子都被（民進黨候選人）林靜儀罵，每天都在罵」，稱讚顏「做人實在」，引發網路熱議。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今（5日）受訪為柯媽媽緩頰說，她非常喜歡拜拜、講話直話直說，大家都知道她非常護著兒子，「這是一個媽媽的真心話」。

柯媽媽昨天偶遇顏寬恒時，被媒體問及為何願意挺顏及雙方交情，柯媽媽直言「我不認識顏寬恒，一次都沒有見過面」，隨後話鋒一轉將矛頭指向林靜儀，批評「我兒子都被林靜儀罵，每天都在罵！我又不認識林靜儀，她怎麼每天罵我兒子？」

對此，蔡壁如今天上午受訪緩頰說，依照她對柯媽媽的認識，老人家非常喜歡拜拜，常常都說要尊重神明，所以常常看到她說要去拜拜，「有可能真的是巧遇（顏寬恒）」；不過外界質疑如果是巧遇，怎麼後面還一起吃飯，「因為柯媽媽人就是很隨和，人邀請她可能就去了」。

媒體追問，怎麼看待柯媽媽不滿稱「我兒子都被林靜儀罵」一事？蔡壁如直言，柯媽媽比較直話直說，大家也知道，她非常護著兒子，「我覺得這是一個做母親的親情」，如果有人一天到晚罵自己兒子，當然會覺得不喜歡兒子一直被罵，這是一個媽媽的真心話。

至於台灣民眾黨對於中二補選及無黨籍立委林昶佐罷免案立場，蔡壁如直言，民眾黨對這種罷免都會尊重地方民眾的選擇，很少會在上面做表態，因此這一題也尊重在地民意。

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