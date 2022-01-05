出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

▲原PO發現北捷很多乘客都沒在拉吊環。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭捷運是許多台北人的日常，練就的一招讓外縣市的人也看傻！有男網友在PTT的Gossiping板上發文，說他久違的到台北出差，在坐捷運時，發現很多乘客站著，但卻沒有拉吊環，忍不住驚呆，「是腳底有查克拉，還是北捷司機每個都藤原拓海啊？」便問卦「台北人怎麼坐捷運都不用拉吊環？」

「久違到台北出差吼！坐個捷運。」這位男網友文中發出疑惑，「啊到底為什麼他們（乘客）都不用拉吊環啊？是腳底有查克拉，還是北捷司機每個都藤原拓海啊？」

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貼文一出，有網友秒歪樓，「腳底有小精靈呀」、「菜雞，不知道台北人都有練千斤墜嗎」、「把查克拉集中在腳底，幼稚園就有教了」、「人說南拳北腿，台北人馬步紮得穩」、「把查克拉集中在腳上，你不會喔= =」、「從小練就……就像我可以拉著吊環睡覺。」

有人則是認為，其實北捷真的很穩，「捷運又不晃」、「捷運除了煞車外，真的不會太晃」、「不抓東西站著不會怎樣」、「捷運幼幼班而已，公車不用扶的才神」、「捷運不大會晃，順著離心力去改變自己的重心，不拉吊環不是什麼太難的事情」、「久了就知道重心怎麼調控了。」

但也有網友直呼，「人多的時候還是建議拉一下」、「會拉好嗎？不拉亂晃的我都會用力ㄎㄟˊ他」、「然後一堆ㄍㄟ ㄍㄠˊ站不穩亂踩人，X」、「女的很多都不拉，一個加減速就一堆跳來跳去。」