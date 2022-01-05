　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

▲▼新冠肺炎三級警戒 周一上班日 捷運站內情況 忠孝新生站 疫情 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO發現北捷很多乘客都沒在拉吊環。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭捷運是許多台北人的日常，練就的一招讓外縣市的人也看傻！有男網友在PTT的Gossiping板上發文，說他久違的到台北出差，在坐捷運時，發現很多乘客站著，但卻沒有拉吊環，忍不住驚呆，「是腳底有查克拉，還是北捷司機每個都藤原拓海啊？」便問卦「台北人怎麼坐捷運都不用拉吊環？」

「久違到台北出差吼！坐個捷運。」這位男網友文中發出疑惑，「啊到底為什麼他們（乘客）都不用拉吊環啊？是腳底有查克拉，還是北捷司機每個都藤原拓海啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，有網友秒歪樓，「腳底有小精靈呀」、「菜雞，不知道台北人都有練千斤墜嗎」、「把查克拉集中在腳底，幼稚園就有教了」、「人說南拳北腿，台北人馬步紮得穩」、「把查克拉集中在腳上，你不會喔= =」、「從小練就……就像我可以拉著吊環睡覺。」

有人則是認為，其實北捷真的很穩，「捷運又不晃」、「捷運除了煞車外，真的不會太晃」、「不抓東西站著不會怎樣」、「捷運幼幼班而已，公車不用扶的才神」、「捷運不大會晃，順著離心力去改變自己的重心，不拉吊環不是什麼太難的事情」、「久了就知道重心怎麼調控了。」

但也有網友直呼，「人多的時候還是建議拉一下」、「會拉好嗎？不拉亂晃的我都會用力ㄎㄟˊ他」、「然後一堆ㄍㄟ ㄍㄠˊ站不穩亂踩人，X」、「女的很多都不拉，一個加減速就一堆跳來跳去。」

ET快訊
中獎天天開！一年份衛生棉、iPhone 13都在新聞雲
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

刺蝟膨脹大3倍竟患「氣球病」　送醫打三針才「消風」

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

長榮年終、股利豐　張國華夫婦申報持股信託擬節稅

喬科維奇豁免參賽澳網　英前球王哥哥：要是我沒打疫苗就不可能

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

周三水氣報到　降雨區域一次看

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

今起打疫苗可領200元禮券！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

過世外公棉被掉出20萬　孫1動作沒了

更多熱門

相關新聞

醫牙走下坡？　高材生改填這科系

醫牙走下坡？　高材生改填這科系

讀不同的科系通常會有不同的出路，那如果是醫牙系或電機資訊系，您會選哪個？有網友表示，10年前問同樣問題，應該往毫無懸念是「醫牙」大於「電資」，但近幾年很多高分學生都改填電資。有人則有不同看法，「工作環境一個都是妹子，一個都是機器也在比，心情差很多捏。」

台積電2天飆漲41元！利多是什麼？網曝殘酷真相

台積電2天飆漲41元！利多是什麼？網曝殘酷真相

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

公務員穩定卻不會富貴？　網揭1優勢贏了

公務員穩定卻不會富貴？　網揭1優勢贏了

《華燈初上2》誰演最好？網點名1角色太扯

《華燈初上2》誰演最好？網點名1角色太扯

關鍵字：

捷運乘客吊環MRT北捷PTT

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面