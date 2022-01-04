內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

▲李姓男子殺害妻子，非常上訴成功改判7年半刑期定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區某李姓地主，2016年底疑似酒後與妻子爭吵，竟持水果刀殺死妻子，又自刺左胸，最後獲救。一審將他判刑8年，二審改判14年，更審又改判8年後定讞。檢察總長提非常上訴，最高法院認為有理，自為判決，改判7年6月，但須於服刑後令入相當處所施以監護3年。

本案發生於2016年11月中，李男靠著父親留下的土地與建商合建內湖路二段大樓，李家分得一半住戶，李男靠著收租金過活。他與大3歲的顏姓妻子在案發前6年結婚，但婚後感情不睦經常爭吵。案發當天晚間，李男疑似酒後與妻子大吵一架，隨後李男持水果刀砍殺妻子頸部多刀，並自行打電話報警，在警消人員到場前，李男又持刀自捅左胸。

而警消與李男家人趕到現場時，雖聽見爭吵、尖叫、哀號聲，但卻因李男拒絕開門，無法進入屋內。李男哥哥從後陽台爬入屋內後，赫然發現弟弟與弟媳雙雙躺在血泊中，警消進入將2人送醫，顏女不治，李男撿回一命。檢方偵查終結後，認為李男殺妻罪證明確，觸犯「家暴殺人罪」，並建請法院從重量刑。

一審士林地院審理後，判處有期徒刑8年、施以監護3年。上訴二審後，二審改重判有期徒刑14年。但更一審又改判有期徒刑8年、施以監護3年；全案上訴最高法院，最高法院日前駁回上訴定讞。

案件定讞後，李男與家屬達成和解，分別賠償死者母親294萬餘元、死者女兒208萬餘元。因此檢察總長為他提出非常上訴，案經最高法院審理後，最高法院認為非常上訴有理，因此撤銷確定判決，自為改判李男有期徒刑7年6月、並於刑後令入相當處所，施以監護3年定讞。