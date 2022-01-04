噁神棍誆「排穢氣」指侵妙齡女！自掏寶說「要深入拉掉壞東西」

▲神棍藉按摩，性侵女子得逞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

南投施姓男子開設神壇，2018年初，女子小曼（化名）因逢官司，到施男處求問事。施男見小曼頗有姿色，竟不顧現場還有2名女性，竟以「排穢氣」之名，指侵小曼；他更主動掏出下體，說「要深入拉掉壞東西」。一二審法院均將他判刑3年半，案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，施男在南投開設公廟，供人問事、化解冤親債主。小曼因遭逢官司，馮姓男友姊姊介紹後，3人與姊姊前夫的母親，一行4人來向施男尋求協助。男友等人非常尊重施男，還稱呼他為「舅舅」，不料施男見小曼頗有姿色，就對她說「妳的情況比較嚴重，冤親債主比較重，要幫妳清冤親債主」，就指示小曼與男友姊姊等3名女性，進入一旁的房間。

小曼外衣被脫下後，施男表明說要幫她按摩，就騎坐上小曼背部，而後要小曼轉正，開始搓揉小曼胸部、大腿，最後更趁小曼不注意，指侵小曼得逞，小曼嚇得跳起來。施男還以臺語對小曼說「如果你想要好的話，我就要幫妳用」，這時施男竟自行脫下褲子。一旁男友姊姊趕緊上前了解，施男就對男友姊姊說「我沒有硬，妳不要想歪，我只是要幫她用，深入拉掉壞東西。」男友姊姊極力拒絕，施男怒罵自己不被信任，男友姊姊還因此哭泣，一夥人隨即離去。

小曼之後到警局報案，檢警偵辦後，對施男提起公訴。法院審理時，施男否認犯罪，辯稱沒有指侵，可能是按摩時碰到小曼內褲才被誤會。但法院傳喚在場的女性，均證明施男當時行為頗為怪異。另外馮姓男友指出，一開始施男就問他：「你愛不愛你女朋友？」她回說「當然愛啊。」沒想到施男竟回說：「這樣要讓我X一下？」男友傻眼，男友姊姊的婆婆竟回說：「沒有啦！舅舅跟你開玩笑。」

因此法院認定，施男早有預謀，打算性侵小曼。一二審法院均認定有罪，將他判刑3年6月，其中二審台中高分院，更痛批施男佯稱冤親債主重，得以排氣改運相惑之詞，對小曼強制性交，所為實應嚴予非難；再加上犯後沒有和解，沒有彌補被害人損失，因此維持3年半的刑期。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。