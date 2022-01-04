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女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲原PO因為太介意女友的身材，所以對婚事猶豫了。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶交往時期，常不小心「幸福肥」，但卻可能成為兩人未來的阻礙？近日有位網友就在《匿名公社》表示，剛認識女友時，雖然對方155公分，但身材勻稱，「矮矮小小的很可愛」，沒想到現在暴肥35公斤，讓被大家催婚的他不禁猶豫了。

原PO表示，已經跟女友交往一年，剛認識時，雖然女友不高，但體重45公斤，看起來就是非常可愛嬌小的女生，「但一年後，現在體重都破70了」，原PO無奈說道，女友每次出門逛街都會買一堆東西吃，雖然吃不完的時候也會塞給原PO，「但我也沒胖這麼多啊」，沒想到同居後女友更誇張，因她的工作是電話業務，所以業績壓力很大，但每次回到家除了吃晚餐，更常常叫外送吃宵夜，「而且現在懶到都叫我下去拿」。

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雖然原PO的朋友都勸原PO，「愛女友就要愛她的全部」，但原PO直言，「她胖快一倍，我的愛也快消失一半了」，甚至女友跨年的時候，在朋友面前問原PO何時娶她，原PO也不想回答，就算朋友們都起鬨「可以娶了」，「都交往同居了，不要浪費女生的青春」，討厭被別人強迫的原PO，依舊選擇無奈笑一笑。

「我心裡很愛她啦，她很懂事可愛也溫柔」，原PO說道，女友不僅對自己家人很好，家人們也都很喜歡她，原PO不諱言有娶女友的念頭，「但她的身材讓我太介意了」，原PO曾跟媽媽提過女友變胖的事情，媽媽認為「胖胖的沒關係，健康就好」，但原PO覺得破70公斤已經太超過了，「而且只要跟她一提減肥，就發脾氣給我看」，令原PO相當猶豫，「因為我的內心無法過這一關」，不禁問大家，「該怎麼委婉跟女友開口，才能讓她減肥啊？」

貼文一出，網友紛紛提供原PO方法，「跟她說，妳想要現在這狀況拍婚紗嗎」，「壓力大，暴飲暴食，是需要看醫生的。如果真的是因為工作引起的壓力，你可以叫她辭職找別的工作。你可以仔細觀察她是壓力而不想動還是真的懶惰。懶惰癌婚後會越來越嚴重」，「用168斷食（自己谷歌）持續一年多了，最近有空就去快走散步，目前已經瘦25公斤」。

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