喜宴前目睹醫師女友劈腿小開！魯蛇連6天PO網公審害她殞命　下場曝

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

台北一名張姓男子因為沈姓醫師妻悔婚，竟然在網路上暱名指控對方，導致對方在網路上受到公審，女方又疑似因婚姻觸礁、受不了輿論壓力身亡。對此，張男也於日前被依法判7月徒刑，並於稍早發監執行。

▲男子今發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

判決指出，張男於2020年1月23日起，連續6天在臉書社團內以匿名「魯蛇」貼文表示，「輸慘了，台大醫未婚妻與小開巴黎出軌調情」、「我的未婚妻是台大醫院整外醫師，2019/09/15，原本我們剩不到兩個禮拜要結婚，卻被當場發現她婚前出軌。」、「她去巴黎出差，結果是跟北市某知名前醫院院長小開一起去，大庭廣眾之下公開調情...」。

另外，張男也在文章寫下沈女於大學從事特種行業、劈腿發生婚外情、據說還有多數不為人知的黑歷史等，更誇張的是，張男之後在PTT發文時，甚至還放上沈女的影片，導致對方遭到網友公審霸凌。對此，沈女知悉後，氣得向報警提告，但卻疑似於偵查時受不了外界輿論壓力而身亡。

張男辯稱，自己只是為了抒發情緒，還聲稱影片只有側面，根本看不出是誰，還說自己沒有指名道姓，有些內容還是沈女自己親口告訴的。不過，法官審理後認為，張男已經觸犯依散布文字誹謗罪，因此判其7月徒刑，而張男不服判決結果上訴二審，張男辯稱，這樣的貼文只是一時情緒抒發，並渴望得到他人鼓勵，並非詆毀或損害沈女人格、名譽，且主觀得以確信是傳述事實，並非是真實惡意。

不過法官認為，張男的行徑已經造成沈女的生命永久無法挽回，也導致其雙親痛失愛女，造成對方永久無法抹滅的傷痛，因此維持一審判決，判其7月徒刑，而稍早張男也被送往台北地院發監。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995