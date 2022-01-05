林昶佐買台北市第4間房　童仲彥：4400萬元哪來？請拿出打顏家標準

▲林昶佐罷免投票於本週日舉行。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北市第5選區立委林昶佐罷免案將於9日舉辦，民進黨前台北市議員童仲彥近日爆料指出，林昶佐原本的房產都在大安區、文山區，他的老婆則在去年2月花4400萬元買下位在台北市中正區的房子，且看板掛滿整條街，「錢怎麼來的？」

童仲彥表示，林昶佐才當一屆立委，原本持有大安區2套房產，林昶佐老婆則有一套文山區房產，卻突然在去年2月花4400萬元買下中正區約70坪的房產，「就算貸款30年，頭期款至少也要近千萬，一個月還要繳10幾萬元，錢從哪來的？為什麼你錢那麼多」。

▲前市議員童仲彥（中）聲援罷免林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，童仲彥也指出，林昶佐不只有錢買房，現在萬華滿街道都是林昶佐的看板、廣告，連公車上也有，但因為是去年買下的房子，監察院公佈財產申報的時間在1月底，因此還能在罷免投票後才讓選民知道他名下財產增加，呼籲民進黨高層用檢視國民黨立委候選人顏寬恒的標準，來檢視林昶佐。

根據《新頭殼》報導，林昶佐對此在第一時間回應，「這不是秘密，上監察院都可以查的東西，為什麼要拿監察院的東西來操作？實在不太清楚」，隨後林昶佐辦公室說明，該房產以4400萬元購入，其中貸款部分約3500萬元，其他是售出家人位在文山區的房產所得支付，而該項目在去年12月25日申報，將在今年度的財產公報中揭露。