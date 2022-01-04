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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農認了！記者會脫序忘詞　「被看到準備不夠好只能繼續加強」

▲▼吳怡農 林飛帆出席民進黨婦女發展部活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨中常會日前召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，力挺立委林昶佐及為台中第二選區立委補選候選人林靜儀拉票。不過，民進黨台北市黨部主委吳怡農開場致詞時，忘詞、開總統蔡英文玩笑等脫序行徑，另成焦點。對此，吳怡農今（4日）表示，這些都是經驗，「被大家看到準備不夠好的地方，只能繼續加強。」

吳怡農29日為民進黨「靜昶守護 終結惡鬥」記者會開場，在短短約6分鐘的致詞過程中不斷卡詞、抿嘴甚至忘詞，還對在場的蔡英文表示，「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面。」一講完，自己還呵笑2秒，脫序行為也引來在野黨質疑是「卡到陰」、「講不出挺林昶佐理由」。

對此，吳怡農今在網路節目《新聞不芹菜》受訪時表示，這些都是經驗，自己也跟團隊講說，這次就跟打了一場表現沒有很好的球賽，「我能怎麼辦呢？就是檢討、修正、繼續前進，因為接下來就是下一場了，被大家看到準備不夠好的地方，只能繼續加強。」

在「靜昶記者會」當天，吳怡農還對在場的蔡英文說，「總統的襪子很可愛」，對此，吳怡農表示，「對蔡英文感到不好意思，同時造成任何人的不自在都是不應該的，也謝謝大家的諒解。」

對於在野黨質疑講不出挺昶理由，吳怡農回應，罷免團體要求其他人提出不罷免的理由是非常荒謬的事情，林昶佐是靠著萬華多數選民的支持當上立法委員，「罷免團體如果覺得不適任，應該是提出能說服人的理由，而不是把罷免當作回到國民黨的伴手禮，不能讓罷免淪為政治利益的操作。」

對於罷免方提到3+11、衛福部長陳時中視察萬華市場時，林昶佐對陳鞠躬，吳怡農表示，並不是每一個投下3+11的立委都有被罷免，而是只針對林昶佐，至於接待陳時中這是很基本的禮儀，居然也被當作罷免的理由，「我身為國民黨部主委，在中正萬華拜訪許多里長、地方人士，包括國民黨的里長，沒有一個人認為林昶佐有做了什麼需要被罷免的事。」

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