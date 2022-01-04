林昶佐罷免案說明會5日登場　採兩階段進行！電視、YouTube都能看

▲無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日登場，北市選委會於5日進行電視說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市第5選區立委林昶佐罷免案將於9日舉辦，台北市選委會依法於5日晚上7時舉辦公辦電視罷免說明會，目前確定由被罷免人林昶佐、罷免領銜人鄭大平出席，總共分成2階段進行，整場總計48分鐘。

台北市選舉委員會4日表示，林昶佐罷免案將於9日登場，北市選委會依照《公職人員選舉罷免法》第86條第4項、《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》第4條規定，經領銜人及被罷免人雙方同意，舉辦公辦電視罷免說明會，並於5日晚上7時進行現場直播。

北市選委會指出，為供市民收視林昶佐罷免案公辦電視罷免說明會，5日晚上7時可透過台北市有線電視CH3公用頻道收看現場直播；此外，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，也同步於台北市選委會YouTube進行網路直播。

關於說明會流程，台北市選舉委員會副總幹事余淑（女宜）受訪時回應，此次說明會將分2階段進行，每階段都由罷免案領銜人鄭大平先、被罷免人林昶佐後，並且各自說明12分鐘，整場總計48分鐘；主持人會在說明會前先唱名，若3次唱名未到就屬棄權，輪到下一人發表。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。