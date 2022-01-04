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立場新聞熄燈「各界聲援」　國台辦：插手香港事務黑手必被斬斷

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.11.24 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港《立場新聞》日前宣布停止運作，隔天台灣及香港青年組織及人權團體在台北舉辦聲援活動，陸委會發言人邱垂正立刻譴責大陸官方迫害人權自由。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（4日）晚間最新回應指出，「香港特區政府依法處理有關案件，我們堅決支持。任何人無權干涉。」

朱鳳蓮批評，民進黨當局出於謀「獨」目的，持續插手香港事務。當前香港局勢由亂轉治，步入正軌，「一國兩制」展現強大生命力和光明前景，民進黨當局迫不及待地跳出來叫幾聲，生怕台灣民眾識破了民進黨當局亂港謀「獨」的真相。

朱鳳蓮進一步批評，他們抹黑「一國兩制」，兜售虛假「民主」，裝出「民主衛士」的樣子，顛倒黑白，無視司法，為違法行為辯護，還叫囂搞什麼「援港計劃」，台灣內部越來越多人看穿他們只不過是謀取政治私利。

最後，朱鳳蓮強調，「正告民進黨當局，插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀『獨」的罪惡必遭清算。」

香港《立場新聞》日前6名高層及前高層29日遭到拘捕之後，去年底熄燈。對此，陸委會發言人邱垂正表示，「譴責各種迫害人權自由的惡行，呼籲相關各方要迷途知返，切勿一錯再錯，成為幫兇跟共犯，並儘速釋放被拘捕的人士。」另外，《立場新聞》之後，成立五年的香港網媒《眾新聞》今也宣布4日起停止營運。

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