Omicron逃過抗體免驚！人類T細胞是第2防線　可堵疫苗漏洞防重症

▲研究發現，儘管Omicron可逃避部分疫苗抗體，但人體的T細胞免疫反應可以成為第2道防線。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

肆虐全球的Omicron病毒因為對新冠疫苗有部分免疫逃避的能力，讓人們對自身防護力感到擔憂，不過墨爾本大學和香港科技大學合作研究發現，人體的T細胞能成為抵禦Omicron的第二道防線，為全球對抗Omicron病毒帶來新希望。

綜合《衛報》與港媒報導，科學家分析了1500多個新冠康復患者及已接種疫苗人士的「抗原表位」（Epitope）後，發現有逾半數的表位可以被人體的T細胞所發現，顯示人類賴以防禦病毒的T細胞免疫反應仍能應對Omicron帶來的挑戰。

▲這項新研究是澳洲墨爾本大學和香港科技大學合作的計劃。（圖／翻攝自香港科技大學官網）

這份已發表在科學期刊《病毒》上的研究顯示，即使Omicron可以逃過抗體免疫反應的攻擊，但人體內的T細胞免疫反應仍能保護人們免遭重症感染，因此Omicron病毒要廣泛逃離T細胞的可能性極低。

研究團隊也指出，T細胞免疫反應本身無法阻止人體被病毒感染，更不能阻止病毒傳播，不過它卻可以幫助人體預防重症，而且接種疫苗和加強劑后產生的T細胞免疫反應，也能繼續保護人類，減少被Omicron感染的機率。

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