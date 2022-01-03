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香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

▲香港新一屆立法會議員宣誓就任。（圖／路透社）

文／中央社香港3日電

香港新一屆立法會90名議員今天宣誓就任，本屆宣誓儀式首次改由行政長官（特首）監誓，以及宣誓時會議廳掛上中華人民共和國國徽。

儀式上午11時在立法會會議廳舉行，各議員逐一宣誓擁護基本法以及效忠香港特別行政區等。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

本屆宣誓儀式打破了兩項傳統，一是監誓者由以往的立法會秘書長改為特首林鄭月娥；二是立法會會議廳內原本懸掛區旗的地方，改掛中華人民共和國國徽，之後才重新掛上區徽。

本屆立法會議員的任期已於昨天生效，為期5年。這是第7屆立法會，也是香港實施國安法及採用新選舉制度之下產生的立法會。

本屆立法會的誕生被視為北京方面落實「愛國者治港」方針的具體反映，因為選舉前只有擁護基本法和效忠香港的人士才能成為候選人。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

新當選議員並要宣誓擁護基本法和效忠香港，而按照宣誓條例，議員必須準確、莊重地宣讀法定誓言，否則可能會被褫奪議席。

對於本屆宣誓儀式改由特首監誓，有分析認為，這可能是要凸顯香港憲制由行政主導的政治格局；至於宣誓時會議廳換上國徽，是要傳達「愛國者治港」的精神。

新一屆立法會議員宣誓就任，令香港正式進入「愛國者治港」時代，香港憲制架構已無泛民主派的空間。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

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