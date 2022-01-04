全台率先區區有樂齡　台南獲樂齡教育奉獻獎肯定

▲台南市率先完成區區有樂齡的縣市，榮獲樂齡教育奉獻獎的肯定，由台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴及教育局長鄭新輝，轉呈教育部「第5屆樂齡奉獻獎」榮獲團體獎特優。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市自2008年起投入樂齡學習的推展工作，是全台灣率先完成區區有樂齡的縣市，繼日前樂齡教育推動獲教育部評定為優等後，再獲樂齡教育奉獻獎的肯定，4日市政會議由台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴及教育局長鄭新輝，轉呈教育部辦理「第5屆樂齡奉獻獎」榮獲團體獎特優。

市長黃偉哲指出，位於麻豆區的樂齡學習示範中心榮獲團體獎特優，這是全國僅有4所中心獲此殊榮，期望透過不斷的推廣，讓更多人了解樂齡學習、終身學習的意義與樂趣，營造台南市成為高齡友善的城市。台南市長黃偉哲肯定樂齡中心同仁的努力，期勉繼續延續推廣樂齡教育，讓更多人加入樂齡學習的行列。



教育局指出，樂齡教育奉獻獎為教育部辦理的兩年一次獎項，目的在表揚投入樂齡教育，積極奉獻，成果卓越的樂齡中心及相關人員，台南市共獲頒5獎項，包含2位講師榮獲教學優良、2位中心主任獲頒卓越領導及示範中心榮獲團體特優獎項。今天能分享獲獎中心的榮耀，是38區樂齡學習中心志工夥伴、行政人員、教學人員及領導者無私的奉獻與付出，才得以有此殊榮。



教育局進一步表示，全台南市38所樂齡學習中心，讓長者就近學習多元課程，舉凡在新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情期間，落實防疫政策並兼顧長者的身心靈發展、交通安全宣導及人際關係。