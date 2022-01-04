台南仁德廂型車撞聯結車　1男1女重傷昏迷送醫搶救

▲台南市仁德區文賢路二段，於4日清晨發生1起小客貨車撞上聯結車事故，台南市消防局據報出動消防人員前往搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區文賢路二段，於4日清晨5時40分許，發生1起自小客貨車撞上聯結車事故，台南市消防局據報出動消防人員前往搶救，消防人員到場發現小客貨車上男駕駛人及1名女乘客重傷意識昏迷，馬上以救護車送台南市立醫院救治，真正肇事原因及相關責任正由台南市歸仁分局調查處理中。

台南市消防局119勤指中心，於4日清晨5時40分許接到報案，文賢路二段有自小客貨車撞上聯結車事故，車內有人受困，119馬上調派文賢及歸仁消防人車到場搶救，消防人員到達現場發現，廂型車1名年約50歲的男駕駛人，已自行爬出車外，但意識昏迷，而副駕駛座上1名年約30歲的女乘客受困，也呈昏迷狀態。消防人員持破壞器材將人救出脫困，女子由文賢分隊救護車送台南市立醫院，男子由歸仁分隊救護車送成大醫院救治中。

台南市警歸仁分局案發後派員到場勘查測繪蒐證，初步調查，聯結車駕駛從工廠駛出，在工廠前由西向東起駛作左轉，與自小客貨車駕駛沿文賢路由北向南經事故地點2車發生碰撞，自小客貨車上2人送醫救治，目前真正肇事原因及相關責任正由歸仁分局調查處理中。