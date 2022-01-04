持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

▲台南市郭信良議長拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了不因新冠肺炎影響，中止與國際友好城市之間的往來，台南市議會主動出擊，在重要節日以信函問候，維繫良好情誼，郭信良議長4日拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。

郭信良議長指出，台南市議會在2020年2月17日至27日組團訪美，除了到美東佛羅里達州參訪，回程時在西岸加州也與僑胞及當地政要會面，那時遇到出身臺南的西柯汶納市吳桐淮市長，吳市長表達希與台南市結為友誼市的意願，他回國後即代為轉達，同年5月促成西柯汶納市與台南市締盟。

郭信良議長表示，吳桐淮市長很懷念2020年初與台南市議員們聚餐，以及討論雙方結為姊妹市的時光，兩市簽署的互為友誼城市意向書就掛在西柯汶納市長室牆上；吳市長並邀請台南市的小朋友前往作為交換學生，並盼望今年能有機會率團訪問台南市。

郭信良議長強調，台南市議會不僅用心聯繫與美方友人的情誼，與日方友誼議會之間的往來也不曾中斷，希望在疫情更為緩和後，能再與議員同仁們一同出訪，行銷台南農特產品，同時拓展彼此合作交流的機會。