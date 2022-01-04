　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

▲台南市郭信良議長拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市郭信良議長拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了不因新冠肺炎影響，中止與國際友好城市之間的往來，台南市議會主動出擊，在重要節日以信函問候，維繫良好情誼，郭信良議長4日拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。

郭信良議長指出，台南市議會在2020年2月17日至27日組團訪美，除了到美東佛羅里達州參訪，回程時在西岸加州也與僑胞及當地政要會面，那時遇到出身臺南的西柯汶納市吳桐淮市長，吳市長表達希與台南市結為友誼市的意願，他回國後即代為轉達，同年5月促成西柯汶納市與台南市締盟。

▲台南市郭信良議長拿出美國加州西柯汶納市吳桐淮市長信函，展現台南市議會在城市外交上持續的用心與努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長表示，吳桐淮市長很懷念2020年初與台南市議員們聚餐，以及討論雙方結為姊妹市的時光，兩市簽署的互為友誼城市意向書就掛在西柯汶納市長室牆上；吳市長並邀請台南市的小朋友前往作為交換學生，並盼望今年能有機會率團訪問台南市。

郭信良議長強調，台南市議會不僅用心聯繫與美方友人的情誼，與日方友誼議會之間的往來也不曾中斷，希望在疫情更為緩和後，能再與議員同仁們一同出訪，行銷台南農特產品，同時拓展彼此合作交流的機會。

ET快訊
桃機染疫女員工「5症狀曝光」　快篩5天後確診
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

潮州春節市集120小時連續不打烊　特區攤位競標上看50萬

安平警志工表揚感恩活動　黃偉哲頒獎慰勉志工揪甘心

桃園機場確診者曾在忠貞市場擺攤　市府將進行清消作業

好吃又好玩！　桃園眷村文化節「走村走春-迎虎年」1／8-16日展開

快訊／「有家長確診！」傳桃園2國高中4日全校停課

桃園7年來進行11座消防廳舍新建或改建　速度為全國之冠

颱風豪雨、短延時強降雨易釀災　基隆組隊自主抗災守護家園

台中男下秒起火燃燒　勇警拿滅火器「撲上去救人」

基隆港、海洋廣場列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙量

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

潮州春節市集120小時連續不打烊　特區攤位競標上看50萬

安平警志工表揚感恩活動　黃偉哲頒獎慰勉志工揪甘心

桃園機場確診者曾在忠貞市場擺攤　市府將進行清消作業

好吃又好玩！　桃園眷村文化節「走村走春-迎虎年」1／8-16日展開

快訊／「有家長確診！」傳桃園2國高中4日全校停課

桃園7年來進行11座消防廳舍新建或改建　速度為全國之冠

颱風豪雨、短延時強降雨易釀災　基隆組隊自主抗災守護家園

台中男下秒起火燃燒　勇警拿滅火器「撲上去救人」

基隆港、海洋廣場列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙量

外交部事前「不知情」吳進木取得尼加拉瓜國籍　盼他自己對外說明

群聯CES展秀肌肉　展出新世代電競儲存方案迎商機

「台版富良野」即將引爆！1.6萬株薰衣草佈滿山坡　加碼2賞花秘境

每人只要百元出頭！礁溪最大「24H日式溫泉」湯屋　想泡就出發

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

勞退新制基金11月虧109億元　勞工退休帳戶每人平均倒扣908元！

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

桃園機場確診個案　曾在忠貞市場擺攤

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台中男起火燃燒　勇警持滅火器撲上去救人

桃園眷村文化節1/8-16日展開　熱鬧迎虎年

桃園7年來　進行11座消防廳舍新建或改建

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

颱風豪雨、短延時強降雨易釀災　基隆組隊自主抗災

林右昌就職滿七周年　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

基隆港列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙

安平警志工表揚感恩活動

屏東大貨車轉彎沙拉油灑滿地　路面全癱

桃園青埔人口激增　橫峰和洽溪里各增新里

更多熱門

相關新聞

驚悚撞擊畫面曝！台南廂型車撞聯結車

驚悚撞擊畫面曝！台南廂型車撞聯結車

台南仁德區4日凌晨5時許發生一起事故，當時一輛自小客車與一輛聯結車發生碰撞，造成自小客車上1男1女當場受到重傷昏迷，而稍早撞擊瞬間畫面也隨之曝光，場面相當驚悚。

台南仁德廂型車撞聯結車　1男1女重傷昏迷

台南仁德廂型車撞聯結車　1男1女重傷昏迷

即／台南市民宅火警　5人獲救2送醫

即／台南市民宅火警　5人獲救2送醫

聯結車右轉擦撞機車！婦人倒地遭輾斃

聯結車右轉擦撞機車！婦人倒地遭輾斃

即／台南8樓加蓋鐵厝起火　消防射水搶救

即／台南8樓加蓋鐵厝起火　消防射水搶救

關鍵字：

城市外交台南市議會信函情誼

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面