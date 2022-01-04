　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蚵農怒「越南蚵低價大量混台灣貨」！　漁業署：整體進口量不到1成

▲國蚵苗與越南蚵肉進口衝擊本土蚵產業，立法委員蘇治芬、蔡易餘今(7)日接受四縣市蚵農陳情，呼籲政府禁止蚵苗、甚至成蚵進口，保障蚵農生計。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蚵農不滿越南蚵大量進口，衝擊本土產業。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許展溢／台北報導

大陸、越南蚵近年陸續進口，衝擊本土蚵產業，台南牡蠣正處盛產期，今（4日）有蚵農不滿抗議，越南蚵逐漸增加，搶了台灣市場，且恐還有食安問題，要求政府管一管並落實管制，漁業署表示，若未來衝擊產業，會進一步協助。

柯農不滿提到，越南蚵1斤約120元，市面上都有9成了，還混到1斤約160至180元的台灣蚵賣出。漁業署副署長林國平說明，台南地區生產季節落在1至5月，跟雲林、嘉義5至10月產季不同，以目前進口來看，確實越南這1、2年有增高趨勢，以去年110年為例，進口牡蠣量占我國年產量不到1成，其中，以越南最多，但整體不是大家想像中的多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於為何有增加趨勢？林國平說，這要看進口商外，可能和口感、價格等也是因素，若未來真的嚴重衝擊國內產業，會依照國際規範，進一步協助台灣蚵農。林國平指出，國產110年12月每公斤平均價300元，較109年12月270元、108年247.9元，都算平穩、合理。

林國平提到，面對這些問題，去年11月成立牡蠣養殖工作團隊，針對相關單位分工，分養殖技術、設備管理、加工安全和市場行銷。養殖技術會由水產試驗所規劃成立育苗中心，加強牡蠣品質，研究如何讓牡蠣苗品質更好，管理分組則會在盛產牡蠣縣市，包括嘉義、台南等設置公共釣蚵區、輔具等開發，安全分組引進自動化機械，提升牡蠣收成後環境，最後行銷到各縣市辦理展售、推廣。

林國平強調，蚵農今提到的邊境管制，有持續跟關務署、食藥署合作，前者加強查緝走私，後者有對進口做查察動作，結果基本上「沒有標示不清狀況，進口都是合格的」。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／違停路邊買便當　竟意外把老闆壓死
桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人待採檢
快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　情侶遺體在200公尺外
這家公司年終也不輸人！　員工年薪上看30個月
疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了
桃機清潔員、計程車司機染疫　陳時中推斷「可能傳播鏈」
快訊／台中休旅車超車失控翻覆！　3女受困1人命危
陳時中坦言「防疫壓力大增」！　曝3桃機人員感染途徑
首例防疫計程車司機染疫　召回600人採檢
快訊／桃園即起「開設3大採檢站」　地點公布
快訊／指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

特斯拉停紅線還拔掉車牌　吃2紅單6300元！車主身分曝

男星「吃2倍效壯陽藥」出軌！遭揭毀滅性筆記　爆再婚小22歲女星

王力宏爆引退5年…員工抖5內幕反擊蕾神！　鄉民女神：旁人又搧風點火

吳怡農認記者會脫序忘詞　「都是經驗、會繼續加強」

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

2007年買房被勸退「10年後多噴200萬」　他看實價笑了：好險有買

把過年節目當星光大道！王彩樺「請出長輩」全場看傻

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

只打3場就釋出　吉倫成本季PLG第2位走人洋將

性感歌姬崩壞「勒胸比基尼」纖腰消失！　曝身材弱點美照差很大

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

更多熱門

相關新聞

花933元買淘寶卻被收1025元稅金！　關務署：已協助退稅

花933元買淘寶卻被收1025元稅金！　關務署：已協助退稅

海外購物的民眾當心！關務署今（4）日表示，有民眾日前花933元買淘寶，卻被物流人員告知要收取1,025元的稅金，經查，是業者拿錯資料給海關所造成疏失，已主動聯繫被誤算稅金的民眾，向其說明狀況並協助退稅。

Nissan GT-R 悄從台灣官網撤下

Nissan GT-R 悄從台灣官網撤下

城市外交台南議會信函維持好情誼

城市外交台南議會信函維持好情誼

驚悚撞擊畫面曝！台南廂型車撞聯結車

驚悚撞擊畫面曝！台南廂型車撞聯結車

台南仁德廂型車撞聯結車　1男1女重傷昏迷

台南仁德廂型車撞聯結車　1男1女重傷昏迷

關鍵字：

漁業署台南越南蚵蚵農養殖牡蠣關務署食藥署進口邊境管制

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面