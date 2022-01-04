蚵農怒「越南蚵低價大量混台灣貨」！　漁業署：整體進口量不到1成

▲蚵農不滿越南蚵大量進口，衝擊本土產業。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許展溢／台北報導

大陸、越南蚵近年陸續進口，衝擊本土蚵產業，台南牡蠣正處盛產期，今（4日）有蚵農不滿抗議，越南蚵逐漸增加，搶了台灣市場，且恐還有食安問題，要求政府管一管並落實管制，漁業署表示，若未來衝擊產業，會進一步協助。

柯農不滿提到，越南蚵1斤約120元，市面上都有9成了，還混到1斤約160至180元的台灣蚵賣出。漁業署副署長林國平說明，台南地區生產季節落在1至5月，跟雲林、嘉義5至10月產季不同，以目前進口來看，確實越南這1、2年有增高趨勢，以去年110年為例，進口牡蠣量占我國年產量不到1成，其中，以越南最多，但整體不是大家想像中的多。

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至於為何有增加趨勢？林國平說，這要看進口商外，可能和口感、價格等也是因素，若未來真的嚴重衝擊國內產業，會依照國際規範，進一步協助台灣蚵農。林國平指出，國產110年12月每公斤平均價300元，較109年12月270元、108年247.9元，都算平穩、合理。

林國平提到，面對這些問題，去年11月成立牡蠣養殖工作團隊，針對相關單位分工，分養殖技術、設備管理、加工安全和市場行銷。養殖技術會由水產試驗所規劃成立育苗中心，加強牡蠣品質，研究如何讓牡蠣苗品質更好，管理分組則會在盛產牡蠣縣市，包括嘉義、台南等設置公共釣蚵區、輔具等開發，安全分組引進自動化機械，提升牡蠣收成後環境，最後行銷到各縣市辦理展售、推廣。

林國平強調，蚵農今提到的邊境管制，有持續跟關務署、食藥署合作，前者加強查緝走私，後者有對進口做查察動作，結果基本上「沒有標示不清狀況，進口都是合格的」。