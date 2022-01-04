快訊／防疫計程車司機確診　基隆、桃園都有租屋匡列1同住者

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布4例本土個案，其中有桃園機場的防疫計程車1名司機確診，此個案17240為50多歲男性，目前人在桃園聖保祿醫院安置治療中，他在基隆及桃園都有租屋處，於2021年12月26和12月31分別載過確診者，回家時大部分已是半夜，基隆租屋處與1名男性友人同住者被匡列，基隆市府和中央流行疫情指揮中心正在疫調中。

林右昌表示，4日上午11點多基隆市衛生局接獲中央流行疫情指揮中心通知，本市有1名本土陽性的確診個案，這名個案是桃園機場的防疫計程車司機，CT值為28.4，衛生局接到通知後，立即展開疫調工作。根據初步疫調的結果，此個案17240為50多歲男性，根據個案自述，2021年12月26日曾載到台北市南港區17066確診者，被CDC匡列為自我健康監測，12月29日有被安排至臺北市立聯合醫院中興院區做PCR採檢，報告為陰性。

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後來個案再於2021年12月31日又載到桃園市桃園區17167確診者，被列為自主健康管理監測的對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因為12月29日才剛採檢，由桃園機場處理，經防疫醫師建議，安排於接觸後3日再採。1月3日採檢，4日呈現陽性確診。

根據基隆市衛生局初步疫調結果，這名個案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與1名男性友人同住，這名同住者，於4日下午1點15分左右，透過警方已連絡到本人，在家中沒有出門，目前同住者已被匡列為居家隔離的對象，衛生所已前往關懷，沒有症狀，於4日下午4點安排至醫院進行PCR採檢。

林右昌表示，至於個案17240目前經桃園市衛生局安排，已於聖保祿醫院收治；據個案自述，生活規律且單純，在基隆租屋處每天早上5點多起床，於家樓下買早餐後，便開車從基隆租屋處前往桃園機場排班，桃機排班主要時段為上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套。

林右昌說，1個多月前在桃機附近租屋休息，回去大概2-3次，桃園租屋處有其他2名同事，未碰面（但因為是雅房，所以衛浴設備共用，桃園市已匡列自主健康管理。個案未婚，父母皆已過世，尚有一姐、一弟，已超過1個月的時間，並未與家人見面及同住，僅以電話聯繫。後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，本市已按照SOP仍持續進行中，也提醒民眾，面對疫情不要輕忽，也不要掉以輕心，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。

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