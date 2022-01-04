台東鳳梨釋迦進駐防疫旅館　饒慶鈴邀請全國民眾吃釋迦過好年

▲台東釋迦陪民眾過好年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為多元行銷鳳梨釋迦，台東縣政府除了積極媒合全家及家樂福等通路市場、接洽企業團購，台東縣長饒慶鈴也到雙北推廣鳳梨釋迦，將鮮凍鳳梨釋迦進駐台北市防疫旅館。此次更特別製作「年節送禮，把最甜的送到心裡。台東鳳梨釋迦」行銷影片，近日在社群網站及網路流傳，讓台東鳳梨釋迦詢問度再提升，成為年節最夯水果。



饒慶鈴表示，釋迦受 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」。透過影片讓大家能夠看見台東的各種美好，從當地季節水果、遼闊美景到人情味，都是台東的獨有特色，邀請世界各地的旅人來東漂，感受這片土地的魅力。

饒慶鈴說，台東擁有天然純淨、沒有污染的環境，有縱谷群山守護和太平洋海風溫柔吹拂，穩定的氣候再加上農人用心栽種，台東的釋迦農民無論遇到什麼狀況都對鳳梨釋迦保持著無比的信心，堅持用心照顧好每一顆釋迦，讓台東的鳳梨釋迦不僅產量世界居冠，品質也是世界第一。

▲台東釋迦陪民眾過好年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣府表示，此支影片特別邀請看不見電影工作室導演孫介珩拍攝。孫介珩指出，很開心能夠參與製作鳳梨釋迦的廣告，農業是非常容易受到氣候、市場，甚至是政策影響的產業，在田調階段，團隊拜訪了許多位釋迦農民以及業界人士，無論遇到什麼狀況，大家都對台東鳳梨釋迦保持著無比的信心，堅持用心照顧好每一顆釋迦，這是整個影片製作過程中最令人難忘的風景。

農曆春節即將到來，讓我們約好一起過年。饒慶鈴希望全國鄉親除了把鳳梨釋迦帶回家，更邀請你親自東漂，感受這片土地的魅力。台東鳳梨釋迦廣告(https://youtu.be/f8bzPxWGBgA)，春節甜蜜獻映，掃碼立即感受香甜滋味，與最重要的人一起品嚐台東鳳梨釋迦，心動馬上行動，即刻線上購買，台東釋迦專屬網頁：https://www.gogotaitung.com/pages/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E9%87%8B%E8%BF%A6。