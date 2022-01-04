▲基隆「公告地價」元旦起開放查詢，2月7日前完成申報。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
2022年基隆市公告地價自2022年1月1日起於基隆市地政事務所公告開放查詢，土地所有權人若有申報地價的需求，需於1月2日起至2月7日止，於期限內完成申報作業。
基隆市地政事務所指出，土地所有權人得參考公告地價，增減百分之二十以內申報地價，申報之地價超過公告地價百分之一百二十時，以公告地價百分之一百二十為其申報地價，申報地價未滿公告地價百分之八十時，得照價收買或以公告地價百分之八十為其申報地價；如未申報地價者，則按公告地價百分之八十為其申報地價，以作為課徵地價稅之依據。
基隆市地政事務所表示，申報方式：可逕洽土地所在地地政機關申請辦理。1、臨櫃申報；2、郵寄申報（郵寄地址：基隆市安樂區安樂路二段164號4樓地價課）；3、傳真申報（傳真電話：02-2431-6054）；4﹑網路申報（網址：https://dc.land.moi.gov.tw/）。申報地價須知及填表說明可參考「基隆市地政事務所」網站。如有相關問題亦可電話洽詢：02-2432-4001分機312～319。
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