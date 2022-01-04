快訊／柯文哲：入境旅客感染率0.37％　「每220人有1確診」很難防

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心4日宣布，新增4例本土確診，包括桃園機場停車場清潔人員（案17230）感染Omicron變異株，與其職場工作人員（案17238、案17239）和防疫計程車司機（案17240）。台北市長柯文哲表示，現在入境旅客感染率0.37％，每220個就有1個人確診，說不多也不多，但說少也不少，「就很難防守。」

柯文哲4日下午出席里長座談會，會前被問到桃園機場4人確診，北市加強因應措施為何？柯文哲說，之前自己就說過，現階段防疫旅館比醫院還危險，因為醫院都是看得到的敵人，且醫療還是專業，醫療醫護人員經過訓練後動作比較確實。

柯文哲說，現在全球疫情第四波大流行，自己發現打一劑、二劑疫苗對Omicron變異株的效果不好，很多人打了2劑疫苗仍然感染，但現在入境旅客感染率不到0.4％，僅0.37％，大約220個人就有1人確診，說多不多、說少不少，「就很難防守」。

柯文哲提及，旅館工作人員畢竟不是醫護人員，防疫動作一定會差一點，所以自己3日要求3件事情，包括防疫旅館人員一定要打滿疫苗，北市會給業者壓力，「你要是打滿2劑沒打的，我還是會⋯」此時柯文哲話鋒一轉，又突然說「也不要狠話講在前面，每個業者自己負責。」

柯文哲指出，第二點就是北市防疫天使對重新出發，有些旅館人員要經過專業訓練，還有SOP會再度檢查一遍，例如門要有2道，分別為乾淨區、污染區，乾淨區全部做完才做污染區；另外還有通風設備，北市會拜託專家檢查，如果發現會經由空氣傳播，就退出防疫旅館，不要勉強。

被問到高雄市宣布防疫加嚴措施？柯文哲並未正面回應，僅說防疫旅館人員是第一線接觸者，剛剛看了報表發現，北市理論上符合打滿第二劑且5個月者有10萬人，但直至4日下午2時只有5000多人預約，凡是符合標準者，請趕快去登記打疫苗，「我們是週一、二登記，你現在不打（預約），就要等到下週一、二。」北市有準備10萬劑疫苗，卻只登記5、6000人，「這實在是⋯還是不行。」

至於全台有100多間防疫旅館有缺失，醫界擔心繼續使用恐造成Omicron變異株傳播？柯文哲回應，有些新的旅館問題較小，舊的旅館通風則有問題，一樣會請專家去檢查，其他先不用看，先看空調設備，大約幾天內會有新名單出來；倘若專家判定不適合，就安排其防疫旅館退出，「我覺得不要勉強。」至於人員訓練部分，他不敢百分之百說不會有事，但認為有經過訓練總是會好一點。

另外，關於3日晚間爆出本土確診，是否讓北市疫苗預約量變高？柯文哲直言，昨天才預約2000多人，今天早上看也不多，理論上符合標準的有10萬人。