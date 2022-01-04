林右昌籲儘速施打第3劑疫苗　入境民眾快篩增為3次

▲基隆疫苗施打率本島第一，林右昌籲儘速施打第3劑疫苗。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市第1、2劑疫苗施打率分別已經達到8成及7成，市長林右昌今（4日）表示，除特定機關單位將採集中施打第3劑疫苗，其餘市民朋友若符合第3劑疫苗施打資格，請儘速到各醫療院所可「隨到隨打」。

林右昌指出，台灣的疫情仍相對穩定，大家不必太過緊張，至於基隆市的疫苗施打進度，截至1月2日為止，已施打第1劑疫苗的人數超過29萬人，接種率80.44%、是本島第一，至於已施打第2劑的也有25萬餘人，接種率70.29%；市府並已規劃針對12至17歲有施打第二劑意願的學生，在1月20日前完成施打，預估屆時接種率會接近8成。

林右昌還說，第3劑追加疫苗已全面配送到各醫療院所，呼籲符合施打標準的市民朋友，儘速到各醫療院所接種第3劑疫苗，市府也針對監所、環保局以及警察局等單位，安排進行集中施打，至於社區的部分則是以發送簡訊的方式，通知符合施打資格的市民。

林右昌並指出，本市共有7家防疫旅館，截至1月2日為止的統計，房間數共有223間，共有154人入住，入住率約69%；有鑑於春節返台同胞增加，市府也針對防疫旅館強化入境民眾監測，針對春節入境的民眾增加公費快篩，由原本第10天的公費快篩，在第3及第7天各增加1次快篩。另外也對於返家居家檢疫者加強查核，違反相關規定者將加重裁罰。

林右昌說，市府在防疫期間會定期針對防疫旅館進行聯合稽查，先前衛生局也邀請防疫專家針對防疫旅館進行全面查核，協助落實相關防疫管理措施，除了4日下午衛生局及觀銷處已排定的聯合稽查，1月11日還會舉辦1次專案稽查，檢視防疫旅館的通風、空調設備。

林右昌還指出，市府為了提升防疫旅館工作人員防護力，除了要求所有員工完成第2劑疫苗施打，目前也已經請衛生局安排第3劑疫苗施打，希望能夠加強防疫旅館工作人員的防護能力。

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