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河南單日檢出19例無症狀感染者　鄭州水災後面臨第3波疫情考驗

▲鄭州疫情,河南,物資。（圖／CFP）

▲河南鄭州面臨「720」暴雨成災後的第三波疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南洛陽、許昌、鄭州三地跨年前後相繼出現新冠肺炎本土確診病例，昨（3）日單日新增19例無症狀感染者及5例本土確診病例，疫情進入升溫的狀態。值得注意的是，省會城市鄭州在2021年7月暴雨致災後，已經面臨第3波本土疫情侵襲，除緊急關閉部分地鐵站，該市管城回族區、二七區部分區域開始實行分類管理。

▲鄭州疫情,河南,物資。（圖／CFP）

▲鄭州緊急調配生活物資前往封控區。（圖／CFP）

《央視》報導，鄭州發佈2022年1號通告，對管城回族區、二七區部分區域實行分類管理，其中，管城回族區紫荊山南路街道辦事處奧蘭和園小區、菁苗幼兒園、二七區西工房社區、淮河路街道崑崙樂居酒店實行封控區管理。

按規定，封控區內全體人員實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」管理措施，按照疫情防控相關規定進行核酸檢測。此外，被劃定為管控區域者，全體人員實行「人不出區、嚴禁聚集」管理措施，按疫情防控相關規定進行核酸檢測和健康監測。管控區人員每戶2天可安排1人在嚴格做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。

此外，河南3日新增的5例新冠肺炎本土確診病例還出現在洛陽市（2例）及許昌市（2例），均為無症狀感染者轉確診，出現疫情的三個城市皆已加強疫情防控政策，採取全員核酸檢測、相關區域實行分類管理及暫停聚集類活動等措施藉此阻斷疫情傳播。

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