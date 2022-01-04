打完2劑突破性感染！　女「4個月確診2次」崩潰網：這次是Omicron

▲女子才剛康復，卻又再次確診。（圖／翻攝自TikTok／alexandra.duffin）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名女網紅雖然已經打完2劑疫苗，卻發現自己在4個月內感染新冠肺炎2次，她拍攝影片表示，當初確診治癒後又打了疫苗，原以為自己再也不用擔心被新冠病毒感染，沒想到這麼快又確診，誇張經歷引發網友關注。

在TikTok上擁有7萬多粉絲的女子亞歷珊卓(Alexandra Duffin)拍影表示，她發現自己再度確診，現在正在隔離中，「我當初確診時，把整個過程分享在TikTok上，後來我打了疫苗，檢測結果也是陰性，所以我很確定體內已經沒有新冠病毒」。

亞歷珊卓近來趁著聖誕假期旅行，上月27日搭機飛往雪梨前，病毒檢測結果還是陰性，然而後來卻出現症狀，3日再次檢測時轉為陽性，讓她無奈表示，「我聽說新冠肺炎6個月內只會感染1次，我卻感染2次，現在正在雪梨隔離，下次會是哪裡？珀斯嗎」。

亞歷珊卓4個月內確診2次的故事引發24萬網友點閱，有人猜測她有可能上次是感染Delta變種病毒，這次則是Omicron，她本人表示同意。新型變種病毒Omicron由於傳染性高，再度讓全球拉緊警報，有醫學專家認為，未來每個人一生中都有可能會確診新冠肺炎，甚至不只一次。