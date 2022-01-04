大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

記者陳宏瑞／高雄報導

高市黃姓男子（43歲）今天上午11時許，駕駛大貨車行經岡山區聖森路時一處便當攤車，呼叫老闆要買便當沒獲回應，以為老闆不在，準備開車離去時，沒想到便當攤車的張姓老闆（60歲）這時已經走到車子左前方，大貨車一起步當場壓死張姓老闆，警方調查黃男沒有酒駕，詳細事故原因有待進一步釐清。

▲高雄岡山發生大貨車買便當壓死賣便當的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄岡山發生大貨車買便當壓死賣便當的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局壽天所接獲報案，於岡山區聖森路上發生一起死亡車禍，員警到場後發現，黃姓男子駕駛營業大貨車沿聖森路由岡山往大莊方向行駛，到張男經營的活動便當攤車旁要購買便當。

▲高雄岡山發生大貨車買便當壓死賣便當的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

當時黃男停車後，坐在駕駛座上喊了幾聲，沒聽見有人回應，以為老闆不在，就準備離去，沒想到張男這時已經走到大貨車左前方，大貨車一起步，就直接壓過張男頭部，當場慘死。

警方表示，張男的便當餐車在該處擺攤已久，雞腿、排骨便當都是5、60元的銅板價，可說俗擱大碗，深受附近許多勞工朋友和司機大哥的喜愛，一到用餐時間總有不少人聚集。

警方初步調查黃男沒有酒駕，將進一步釐清肇事主因，再依業務過失致死罪嫌移送。