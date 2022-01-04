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社會 社會焦點 保障人權

女實習照服員嫌阿伯太吵「膠帶封嘴」　高市衛生局：最高罰30萬

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名王姓男子住在長照機構，照服員嫌他吵便拿膠帶封住嘴巴。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名王姓男子住在民生醫院附設長照機構，因不舒服會不自覺吵鬧大叫，當班的周姓女實習照服員認為制止後，阿伯又不聽勸，便拿透氣膠帶封住阿伯的嘴巴。院方證實有此事，經通知校方，事後給予周姓女學生2大過及留校察看處分。衛生局表示，相關情節疑違法，可處機構最高30萬元罰鍰。

衛生局表示，經查事件發生於110年10月22日晚間8點，該長照機構內一位實習生因錯誤觀念對住民做出錯誤舉動，發生過程約有10分鐘時間，經在旁工作人員發現後立即制止並提報，據悉該名實習生已由校方懲處，目前住民身心狀況評估穩定。

衛生局指出，本案已啟動調查，將針對機構內部管理措施及細則全面深入檢討，相關情節疑有違反長期照顧服務法第44條規定及同法第47條規定者，最高可處以新台幣30萬罰款。

▲高雄市立民生醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄市立民生醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

民生醫院住宿型長照機構表示，當時王姓男子因情緒不穩大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫王姓住民，而王姓住民雖然口頭答應，卻仍然大聲怒吼，周姓實習生因擔心影響其他住民休息，及王姓住民自我情緒管控不佳的情況下，自行使用紙膠貼住王姓住民的嘴巴。

院方指出，事發當下被其他員工發現並立即制止，且依規定向上通報異常事件。當晚護理科吳副主任即與實習學校老師取得聯繫，該校也在隔天下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，並回復院方，將周姓實習生依校規給予「兩大過及留校察看」處分。隨後，院方啟動員工關懷機制由吳副主任與周姓實習生進行輔導，並了解事發原因及密切觀察後續照護情形。

民生醫院強調，周姓實習生的不當照護，是學生個人錯誤行為，事發時本院立即糾正其行為、聯繫學校老師，並通報實習學校處置，後續本院輔導周姓實習學生，該實習生迄今並無類似不當之行為再發生。

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高雄衛生局民生醫院長照實習照服員膠帶嘴巴

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