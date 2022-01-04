新增1本土　醫憂曝3問題：可能隨時爆發大規模社區疫情

▲指揮中心發言人莊人祥表示，該個案採檢Ct值11，現正擴大匡列採檢中。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心3日深夜公布國內新增1例本土確診病例，為桃園機場清潔員。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（4日）表示，從現在開始到除夕後兩周這段時間，台灣將籠罩在可能隨時爆發大規模社區疫情的陰霾之中，「去年四月情境的即視感，似乎正在出現…」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，防疫旅館群聚由境外改列本土個案比較不用擔心，至少感染源可以追溯；但桃機清潔員本土案例，目前屬於感染源不明，有三個值得關注的問題：

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1、工作地點是桃園機場，機場的邊境管控是否出現破口？

2、病毒是否為Omicron變異株？

3、病毒是否進入社區造成社區疫情？

謝宗學指出，希望疫調可以找出該個案的感染源或傳播鏈，不然台灣社區將蒙上一層陰影；除夕是1/31，返鄉國人多希望能在隔離期滿後跟家人共享年夜飯，所以1/16以前返鄉國人數字將是高峰，境外移入病例可能持續維持增加，邊境管控的壓力不斷上升，機場、防疫旅館、居家檢疫住所皆有可能成為破口。



▼謝宗學說，1/16以前返鄉國人數字將是高峰。（圖／資料照）



謝宗學說，因此，從現在開始到除夕後兩周這段時間，台灣將籠罩在可能隨時爆發大規模社區疫情的陰霾之中，「說真的，面對每天大量境外移入個案，邊境管控要維持完全零失誤、零漏洞有一定的難度。因此個人衛生防護措施一定要確實，去年四月情境的即視感，似乎正在出現…」

指揮中心證實機場清潔人員確診，列為本土個案。發言人莊人祥表示，該個案採檢Ct值11，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機漏夜進行採檢。

指揮中心表示，個案於今年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於3日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀兩校，今分別預防性停課一天。

指揮中心說明，桃園市政府在接獲醫院通報個案後，立即針對個案的6名家人完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，目前檢驗結果確認均為陰性。

另外，個案另曾於去年12/30、12/31上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。